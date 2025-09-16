Не квартира, а футбольное поле: МакSим показала свои роскошные хоромы в 500 квадратов

Певица редко впускает чужих в свою жизнь, но в этот раз она сделала исключение Источник: «Рум Турист» / Vk.com

Для певицы МакSим дом давно перестал быть лишь площадью, где можно переодеться и поспать между концертами. После того как она пережила тяжелую форму пневмонии, двухмесячную кому и остановку сердца, он стал для нее храмом и точкой, где протекают самые приятные и ценные моменты в жизни. На обустройство места силы певица не поскупилась и создала свой «маленький» мир на площади 500 квадратных метров.

Самая большая комната в квартире МакSим — гостиная. Кроме фортепиано и обеденной зоны, в ней уместился книжный шкаф, где на полочках можно увидеть совсем не интерьерные книги, покупаемые для красоты, а томики с классикой и нон-фикшеном.

Певица признаётся, что очень любит читать, и делать она это может в любое время суток, так как по всей квартире особенное внимание отводится свету.

— Если бы я не стала артистом и не выступала на сцене, я бы стала художником по свету. От него зависит и настроение, и восприятие, работоспособность и ощущение отдыха, — призналась артистка ведущему канала «Рум Турист».

В гостиной также отведен уголок славы певицы. Там висят ее тарелки-награды и стоит стеклянный шкаф, набитый кубками, но, по словам МакSим, это лишь остатки, и многое она выбросила.

— Однажды я решила всё поменять. Подумала, что я вообще не тем занимаюсь, взяла и выбросила все награды. Здесь находится всё то, что выжило и не улетело с 14-го этажа, — огорошила ведущего певица.

Несмотря на то что именно в гостиной находится камин, где вечерами собирается вся семья, а также инструмент, за которым МакSим сочиняет новые песни, ее любимое место — спальня.

После пережитой болезни певица не может обойтись без дневного сна. Каждый раз, когда она просыпается, ей открывается вид на столицу с высоты птичьего полета из панорамного окна.

Для своих двух дочек МакSим также обустроила по отдельной спальне в таких же теплых светлых тонах, как и вся квартира.

Никаких штор с принцессами или розовых пушистых пледов в ней нет; как рассказала артистка, еще на моменте заселения дочки дали понять, что совсем не хотят этого, и остановились на минимализме.

Отдельное место в комнате старшей, Александры, отводится ее собственной гитаре, за ней она сочиняет песни, а также инструменту Боба Дилана с его автографом.

Повод для гордости в квартире — ванная комната. Ее легко было бы спутать с царскими банями.

Никаких полочек с тюбиками и бьюти-баночками, только огромный чан, где певица позволяет себе расслабиться не больше 20 минут в день, и молочная плитка с узором из настоящего золота.

— Я не люблю, когда у женщины заставлено всё какими-то косметическими средствами, когда огромное количество каких-то мазей, кремов, поэтому у меня этого безобразия нет. Но есть много золота сусального. Оно есть даже на полу, — подмечает МакSим.

Выходя из ванной или спальни, певица попадает в ее святая святых — гримерную. Все сценические костюмы и наряды у нее спрятаны, а для гостей предстает лишь два комода и зеркало.

— Это мое любимое зеркало. Если вы увидите меня в этом зеркале, то узнаете, какая я красивая. У меня уже все поклонники знают, если у меня какие-то фотографии, они отсюда, хотя я не умею делать селфи, даже не понимаю, куда нужно смотреть, — признаётся исполнительница.

Кроме комнат, кухни и ванной, в квартире есть отдельная открытая терраса. МакSим только планирует превратить ее в небольшую оранжерею, где можно будет отдыхать и любоваться городом. Пока она переоборудовала деревянные ограждения на каменные и установила теплый пол. Чаще всего на свежем воздухе артистка проводит спортивные тренировки или барбекю с друзьями.

— Здесь будет стоять беседка и будет кашпо с живыми цветами. Сейчас здесь пока находится гриль, и мы устраиваем тут мясные или рыбные вечеринки, — рассказала во время тура артистка.

Певица отмечает, что любит свое гнездышко. До переезда она неоднократно жила в съемных комнатах и ютилась со своей семьей в небольшой квартире, так что теперь она полностью всем довольна и не планирует покупать что-то больше.

— Я выросла в квартире в 40 квадратных метров с бабушкой, братом, мамой, папой, кошкой, собакой, хомяками и другими животными, которых я приносила со двора. И всем хватало места, — призналась МакSим. — Больше брать квартиру мне сейчас не имеет смысла. Когда я нахожусь в гостях в большом доме, мне кажется, что я до сих пор на улице. Мне здесь было трудно создавать уют, обхватить всё это помещение, чтобы сделать его родным домом. Когда я приехала в Москву, у меня было много съемных квартир, в которых я создавала уют.