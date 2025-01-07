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Мой дом «Деньги не трачу — господь все посылает». Россиянин собирает вещи и захламляет ими общежитие

«Деньги не трачу — господь все посылает». Россиянин собирает вещи и захламляет ими общежитие

Вещей — горы. До потолка. Среди них — игрушки, иконостас, пистолеты

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1 комментарий

Комната Александра — материальное воплощение его фантазии. Мы пробрались внутрь

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Букет из пластмассовых цветов подвешен к потолку и горит фиолетовым светом — он освещает восхищенные глаза хозяина комнаты Александра Югова и горы вещей до потолка. Банки, чемоданы, флаги, иконы. Все аккуратно сложено друг на друга. Александр считает: «От того, что дает Бог, отказываться нельзя». И уже шесть лет подбирает вещи с улицы. Его историю рассказывает 72.RU

«Я объехал все тюрьмы»

Заходим в коридор общежития и упираемся в гору вещей. Картины, статуэтки, детские игрушки — все аккуратно расставлено на тумбочку вдоль стены. Одна гора заканчивается у входа на кухню, внутри нее начинается новая. Комната — 15 квадратов. Там повсюду искусственные цветы, картины, книги и посуда. У окна — импровизированный иконостас и кровать — единственное место, где нет вещей.

Соседи говорят: Александр поселился в общежитии и постепенно начал собирать банки, потом другие вещи. Позже перекрасил батареи из голубого в коричневый, никого не спросив

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В центре кухни, опершись на стену, сидит Александр Югов. Рядом с ним на столике лежит Библия, денежное дерево и пульты радиоуправления. На плите варится кофе, на полу игрушечный танк. Александр встает и начинает разговор на тему, о которой речи не шло.

— Я в год Быка родился и по астрологии Рак. Это один из главных знаков, как Овен, Весы и Козерог. Мое назначение: оберегать мир в ходе наступления, — говорит Александр, речь его быстрая, поспешная. — Если вы назовете данные о рождении — могу рассказать о вашем характере.

Общей кухней пользуются 8 человек. Пространство заняли вещи Александра

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Александр сравнивает свою судьбу с жизнью Серафима Саровского — он тоже пережил много сложностей

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Александру 63 года. Он — из Тюменской области. Когда нашему герою было три года, у него умерла мама. Мальчика отправили в детдом.

— С 16 лет работал на рыбозаводе слесарем, потом водителем. После армии в 22 года меня посадили на 6 лет — я объехал все тюрьмы. Сидел за преступление, которого не совершал. Попал в ИК-4. Стал старшим санитаром психоневрологического отделения — познал всю медицину. Освободился в 28 лет, — вспоминает Александр.

Александр считает, что и православный человек может увлекаться астрологией

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После того, как освободился, познакомился с той, чье имя не называет, говорит просто: «Она по гороскопу Рыба». Новая знакомая рассказала ему об астрологии — и Александр тоже увлекся этими практиками.

Александр не называет имен своих знакомых. Для него важнее, в год какого животного они родились и к какому знаку зодиака относятся.

«Я самый думающий знак, лидер скрытого плана, дважды диктатор. Я — монах, одиночка, любитель армейской структуры, дисциплины», — говорит он о себе.

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В последние годы Александр жил в Ямало-Ненецком автономном округе, в поселке. Вместе с женой и тремя сыновьями. Он рассказывает, что всего детей у него пять. В общежитие переехал 7 лет назад. Комнату, в которой живет, оформил на сына Григория — тот единственный навещает отца.

«Это настоящее оружие», — говорит Александр о трубке с дротиками. На кухне у него установлена мишень для дартса. Так он любит играть

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«Вы не представляете, сколько у меня икон»

В собственности Александра комната 15 квадратов, коридор и кухня — общие. Но во всех помещениях вещи, на каждой — табличка: «Не трогать!». Александр избегает выражения «взял с улицы», вместо этого говорит:

— Деньги не трачу — мне Господь все посылает. Я беру все нужное для моего понимания. Иногда спрашиваю себя: «Зачем ты это натаскал?» Я Рак, мне нужно все в дом. Я — самый лучший семьянин.

Так выглядит вход в комнату Александра

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На подработку Александр устраивался 4 месяца назад — тогда получил 98 тысяч. Говорит, осталось 50, на них и живет. Александр объясняет: материальное его не интересует. Но нравится собирать вещи, ремонтировать их, делать из старых новые.

— У меня много компьютеров, ноутбуков. Я сам их паяю — все делаю собственным разумом, — объясняет Александр. — Вы не представляете, сколько у меня икон. Завалил ими всю комнату. Мне говорят: «Убирай, убирай, убирай!» Я понимаю, нужно соблюдать порядок. И я его придерживаюсь.

«Я вам чудо покажу, хотите?» — говорит Александр и достает из коробки массажер для ног

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Спальное место — небольшое, еще не захламленное пространство. Возле икон с потолка свисают две кобуры с пистолетами. Игрушечные, говорит Александр

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Александр не считает, что его вещи могут помешать соседям, — ничего менять он не планирует.

Как соседка пытается избавиться от вещей

Жительница общежития Татьяна обращалась в жилинспекцию, Роспотребнадзор, полицию — она хочет, чтобы Александр очистил коридор от вещей. Соседка вызывала и участкового. Полицейский, по ее словам, «после бесед Александра про Серафима Саровского» поспешил завершить диалог и больше не приходил. Также Татьяна отправляла письменное заявление в УМВД, его перенаправили в жилищную инспекцию.

— Спорные взаимоотношения между собственниками жилых помещений в коммунальной квартире носят гражданско-правовой характер и должны разрешиться без вмешательства контрольных органов, — ответил Татьяне жилинспектор.

Татьяна пытается добиться того, чтобы Александр убрал вещи из коридора

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В управляющей компании выдали предписание — в июне прошлого года Александру нужно было освободить место общего пользования.

— В ходе обследования многоквартирного дома был выявлен факт захламления мест общего пользования. В связи с этим в срок до 20 июня 2024 года вам необходимо освободить место общего пользования от посторонних предметов, во избежание нарушений действующих противопожарных норм, — сказано в предписании.

Также в УК отметили, что если в указанный срок Александр не уберет вещи, от них избавятся сотрудники управляющей компании и привлекут хозяина к административной ответственности. Ничего из этого не сделали. Сын Александра Григорий говорит, что не раз просил папу убрать вещи. Но безрезультатно.

Александр часто вспоминает семью. К примеру, этот букет из пластиковых цветов — источник света в комнате — он хотел бы подарить жене

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Комментарии
1
Гость
44 минуты
это психическое заболевание и требует медицинской помощи
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