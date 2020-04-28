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Ярославская область попала в топ-6 по количеству заболевших коронавирусом в ЦФО

Ситуация в регионе хуже, чем у ближайших соседей, но лучше, чем у приближенных к Москве

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В Ярославской области заболеваемость коронавирусом выше, чем у ближайших соседей. Но ниже, чем у соседей Москвы

В Ярославской области заболеваемость коронавирусом выше, чем у ближайших соседей. Но ниже, чем у соседей Москвы

Ярославская область по количеству заболевшего коронавирусом населения попала на шестое место в ЦФО из 18 регионов. И это, в целом, неплохо, так как первые места у тех, где зараженных меньше всего. По данным Информационного центра по коронавирусу в России, заболеваемость в нашем регионе на 28 апреля 2020 года составила 36 человек на 100 тысяч человек населения.

— Ярославская область по данному показателю находится на шестом месте, где первое — в регионах с наименьшим числом заражений на 100 тысяч человек. Примерно на одном уровне со Смоленской областью (38,8).

Самый высокий показатель заболеваемости в ЦФО, за исключением Москвы и Подмосковья, в Рязанской области — 70,1. Наименьшие показатели в ЦФО в Воронежской (18) и Белгородской областях (19,3).

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