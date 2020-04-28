Ярославская область попала в топ-6 по количеству заболевших коронавирусом в ЦФО

Ярославская область по количеству заболевшего коронавирусом населения попала на шестое место в ЦФО из 18 регионов. И это, в целом, неплохо, так как первые места у тех, где зараженных меньше всего. По данным Информационного центра по коронавирусу в России, заболеваемость в нашем регионе на 28 апреля 2020 года составила 36 человек на 100 тысяч человек населения.

— Ярославская область по данному показателю находится на шестом месте, где первое — в регионах с наименьшим числом заражений на 100 тысяч человек. Примерно на одном уровне со Смоленской областью (38,8).