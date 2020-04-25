С тех пор как стало известно о новом коронавирусе, его часто сравнивали с гриппом. И до сих пор сравнивают. Не такая, мол, и ужасная болезнь эта коронавирусная инфекция — не страшнее обычного гриппа, от него каждый год больше умирает. Мы проверили, так ли это, и поговорили с врачами о том, можно ли вообще сравнивать два этих заболевания между собой.



Проверить несложно — Росстат каждый год выпускает сводку о том, сколько людей умерло и что стало причиной их смерти. Если заглянуть в эти данные, то можно обнаружить, что за 2019 год от ОРВИ и гриппа скончались 492 человека , за 2018-й — 486 (из них 225 — от гриппа).

