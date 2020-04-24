В Ненецком автономном округе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом. Вчера мужчину выписали из стационара, сообщили в администрации автономии.



Вместе с заболевшим врачи успели проверить еще 162 человека — всех, с кем он контактировал. Анализы на COVID-19 у них отрицательные. На самоизоляции во всем округе остаются только пять человек — это те, кто недавно приехали из Республики Беларусь.

