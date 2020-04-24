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В Ненецком АО коронавирусом переболел один человек

В Ненецком АО коронавирусом переболел один человек

В Ненецком автономном округе выздоровел единственный заразившийся коронавирусом. Вчера мужчину выписали из стационара, сообщили в администрации автономии.

Вместе с заболевшим врачи успели проверить еще 162 человека — всех, с кем он контактировал. Анализы на COVID-19 у них отрицательные. На самоизоляции во всем округе остаются только пять человек — это те, кто недавно приехали из Республики Беларусь.

Теперь коронавирусная карта России выглядит так

Теперь коронавирусная карта России выглядит так

Отметим, что официально в России больше нет регионов без коронавируса — до последнего держался Горный Алтай, но 16 апреля там обнаружили первый случай заболевания. Сейчас в стране официально 62,9 тысячи зараженных.

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