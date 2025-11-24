«Чудит по полной»: нарколог Василий Шуров жестко приложил Анастасию Волочкову

Балерина продержалась на проекте всего один день, но оставила о себе неизгладимое впечатление

Для многих стало удивлением, когда в первом выпуске шоу «Звезды под капельницей» (18+) на экранах появилась Анастасия Волочкова. О ее проблемах с горячительными напитками поговаривают уже давно, но при этом сама балерина, в какую бы неприятную ситуацию ни попала, отрицает зависимость. Как оказалось, участие в шоу не было признанием проблемы, и как бы нарколог проекта ни пытался достучаться до Волочковой, сделать этого он так и не смог.

По словам звездного доктора Василия Шурова, он общался с Волочковой и до проекта, когда брал интервью у нее дома. Тогда наркологу сразу дали понять, тема алкогольной зависимости для Анастасии — табу, и запретили даже упоминать о ней.

— Она поставила жесткие рамки, что не будет говорить про алкоголизм. Если я это слово произнесу — меня выгонят. Мне пришлось говорить о чем угодно, кроме алкоголизма, — рассказал Василий изданию «Аргументы и факты».

На проекте «Звезды под капельницей» общение не улучшилось. Шуров не смог помочь Волочковой, которая замкнулась в воспоминаниях о балетном прошлом, не желая признавать, что люди больше не считают ее прима-балериной.

— Где она, прима-балерина, сегодня? 10 последних лет ни одной хорошей новости о ней. Я должен комментировать какой-то треш, смотреть эти интервью, где ее специально напаивают алкоголем, заставляют всякую дрянь говорить. Это очень печально. Мы видим, что она уже давно не великая, чудит по полной, ведет достаточно аморальный образ жизни, еще пытается этим гордиться, — высказался нарколог. — У нее есть дома станок, где она пытается делать упражнения, даже выступает с программой. И о чем бы ты с ней ни говорил, она сводит разговор к балету.

Василий с уверенностью заявляет: как бы Анастасия ни пыталась убедить всех в обратном, у нее есть проблема с алкоголем. Притом масштабы значительно больше, чем «бокальчик просекко со свежей клубникой», и из-за них у Волочковой страдает мозг.

— На самом деле, в силу определенных проблем с памятью, Анастасия зла ни на кого не держит. Но это уже не ее заслуга, а просто определенное повреждение мозга. У Анастасии проблемы с алкоголем. Вся страна, я думаю, это видит. Как говорят: на тысячу миль все знали, что я алкоголик, кроме одного человека — меня самого, — заключает Шуров.

На проекте «Звезды под капельницей», где знаменитости проходят курс лечения, Волочкова так и не добралась до рехаба. После бурной ночи у балерины случилась ссора с другим участником — треш-блогером Габаром, и она уехала домой.

— Случилась первая вечеринка, была красная дорожка, всё было очень красиво. Нас поили, кормили, честно скажу, было весело, ничего зазорного там не происходило. Но на следующее утро один треш-блогер разбросал мои белые розы, которые подарил мне руководитель проекта, пинал их ногами. Я не знаю, это постановка была или просто такой подлый поступок. Но он наступил мне на больное, потому что многие знают, как трепетно я отношусь к цветам. И я поняла, что мне с этими людьми не по пути, — прокомментировала свой уход Волочкова.