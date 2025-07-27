«У этого заболевания не всегда есть симптомы»: врач-инфекционист рассказал о грозящей россиянам смертельной инфекции

Порой человек может и не догадываться о смертельной болезни внутри Источник: Полина Авдошина / V1.RU

В России резко выросло число случаев поражения смертельно опасной болезнью — менингококковой инфекцией. Даже на заседании комитета по здоровью Госдумы признаются, что если раньше менингококк считался детской проблемой, то сейчас ею чаще болеют взрослые, а наибольшее число заболевших в этом году — трудовые мигранты. Врач-инфекционист высшей категории, доцент кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Кирилл Каплунов рассказал V1.RU, почему в одних случаях бактерия может привести лишь к насморку и воспалению носоглотки, а в других — протекать в тяжелейшей форме с 15% смертельных исходов.

Раньше поражались дети, сейчас — взрослые

Менингококковая инфекция — это не просто менингит. Это целая группа бактериальных заболеваний. В одном случае человек является лишь источником инфекции, не имея никаких симптомов заболевания, а в другом болезнь поражает центральную нервную систему и способна убить пациента даже через сутки после появления первых симптомов.

Кирилл Каплунов говорит, что заболевание бактерией Neisseria meningitidis, или же менингококковой инфекцией, имеет очень высокую цифру смертности — около 15%. Для современной медицины это очень значимый показатель.

— Менингококковая инфекция может протекать относительно благоприятно, когда человек является только носителем бактерии, — рассказывает инфекционист, — а может протекать и в генерализованных, или же инвазивных формах: в виде менингита или сепсиса, в последнем случае это называется «менингококцемия».

Менингококковая инфекция опасна для всех Источник: Полина Авдошина / V1.RU

По словам врача, менингококковая инфекция в регистрируемый сейчас эпидемический подъем заболеваемости возникает преимущественно у взрослых людей, причем тяжелее болеют пожилые люди старше 60 лет. Как отметил инфекционист, около 75% заболевших в этом году — это взрослые, в то время как каждый четвертый больной — ребенок.

— Тяжелое течение инфекции наблюдается как раз у возрастных пациентов, это связано с несколькими причинами, в частности, возрастной иммуносупрессией, — рассказывает Кирилл Каплунов. — С возрастом иммунитет человека слабеет, это способствует тяжелому течению инфекции. Также с возрастом накапливаются хронические заболевания. Прежде всего, это артериальная гипертензия, сахарный диабет и так далее — они снижают резервные возможности организма и усиливают риск тяжелого течения инфекционного процесса.

«Абсолютное большинство пациентов относятся к взрослому населению трудовых мигрантов»

Только недавно «Коммерсантъ» сообщал, что в комитете Госдумы по охране здоровья обсуждалась ситуация, сложившаяся в этом году с распространением менингококка. Причем сообщалось, что наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости этой опасной инфекцией, а за первые пять месяцев 2025 года выявлено на 260% случаев больше, чем за такой же период прошлого года.

«Менингококковая инфекция традиционно считалась детской проблемой, — сообщалось со ссылкой на главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава Владимира Чуланова, но в последние годы заболеваемость в России растет именно за счет взрослых — в первую очередь трудовых мигрантов. При этом летальность у взрослых выше, чем у детей: в среднем — 16%, а в группе людей старше 60 лет — до 30%».

Об этом же, но более сдержанно, сообщала и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Групповые очаги в основном регистрировались среди трудовых мигрантов, — сообщал Роспотребнадзор. — Но благодаря своевременно организованным противоэпидемическим мероприятиям, включая вакцинацию, не допущено крупных очагов и широкого распространения инфекции; очаги ликвидированы в максимально возможно короткие сроки в пределах одного инкубационного периода».

Подтверждает озвученные федеральным ведомством данные и Кирилл Каплунов.

— По данным открытых источников, сейчас действительно наблюдается значимый рост заболеваемости, — продолжил Кирилл Каплунов. — Абсолютное большинство пациентов относятся к взрослому населению трудовых мигрантов, в основном из стран СНГ.

В настоящее время наблюдается значительный рост заболеваемости Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Врач считает, что это происходит потому, что далеко не во всех странах вакцина включена в национальный календарь прививок. Соответственно, уровень иммунной защищенности населения низкий. Однако, по словам Кирилла Каплунова, проблема далеко не только в отсутствии вакцины.

— Стоит отметить и такое явление как скученность, — добавил инфекционист. — У мигрантов создаются закрытые коллективы, что способствует реализации аэрогенного механизма передачи, то есть по воздуху. Причем для заражения менингококковой инфекцией нужен довольно длительный и тесный контакт. Это могут быть общежития, хостелы, места компактного проживания рабочих, дома-интернаты и дома престарелых. Именно в условиях длительной замкнутости группы людей образуются предпосылки для возникновения периодических вспышек.

Можно отделаться насморком и легкой интоксикацией

По словам Кирилла Каплунова, в случае, если у человека сильный иммунитет, заболевание может пройти только на уровне носительства. Еще один вариант — менингококковый назофарингит, напоминающий обычную респираторную инфекцию, когда поражается преимущественно слизистая полости носа и рта, у больного наблюдается легкая интоксикация и невысокая температура. На этом весь процесс заканчивается.

— Если мы говорим о бактерионосительстве или бактериовыделении, то симптомов нет никаких, — подчеркнул инфекционист. — Но стоит помнить, что с точки зрения эпидемиологии такие пациенты максимально опасны как источники инфекции. Они себя никак не проявляют, но в то же время могут заражать других здоровых людей любой формой инфекции, в том числе и крайне тяжелыми формами.

Справится ли организм с болезнью, зависит от скорости обращения к врачу и иммунной защиты человека Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Врач подчеркнул, что если же иммунитет слабый, то менингококковый менингит — гораздо более серьезное течение болезни, не заставит себя долго ждать.

— Самый плохой сценарий — когда менингококк поражает центральную нервную систему или вызывает сепсис, — добавил Кирилл Каплунов. — Прежде всего, надо обращать внимание на острейшее начало с внезапно возникающей вялостью на фоне подъема температуры тела до высоких цифр.

Кирилл Каплунов обращает внимание: в случае менингита у пациента будет сильная головная боль, при которой нестероидные противовоспалительные препараты не будут приносить облегчения. Это очень важный момент: анальгетики, помогавшие ранее, не имеют эффекта при приеме.

— Пациента беспокоят стойкая тошнота и рвота, не приносящая облегчения, то есть ухудшающая состояние после каждого эпизода, — говорит он. — Это очень важный критерий при заболевании менингококком. В случае развития менингококкового сепсиса у больного появится характерная звездчатая сыпь на коже.

Большинство симптомов больной может опознать сам, но Кирилл Каплунов напоминает, что только врач при объективном осмотре будет видеть соответствующую симптоматику для того или иного заболевания. Кроме того, болезнь настолько опасна, что скорость попадания к врачу имеет жизненно важное значение.

От инфекции нет домашнего лечения

Врач-инфекционист рассказывает, что если у больного диагностируется менингококк, то он в любом случае подлежит антибиотикотерапии. Если форма тяжелая — менингококковый менингит или сепсис, то пациент будет спешно госпитализирован в боксированный инфекционный стационар.

— Бактерия менингококка до сих пор остается чувствительной к стандартным антибиотикам, однако смертность от нее колеблется около 15%, — приводит страшные данные инфекционист. — При симптомах менингококкового менингита и сепсиса больного необходимо максимально быстро госпитализировать и изолировать, так как он выделяет возбудитель с кашлем и чиханием. Все контактирующие с ним лица должны быть в максимально короткие сроки вакцинированы.

Врач добавил, что в настоящее время активно решается вопрос о включении вакцин от менингококка в национальный календарь прививок. При этом вакцину вводят согласно региональным календарям в некоторых регионах, к примеру в Московском, однако в Волгоградской области их прописывают только по эпидемическим показаниям, например для поступающих на воинскую службу.

— Вакцинация от менингококковой инфекции есть, и это лучший способ профилактики такой страшной болезни, однако она не общедоступна, — продолжил инфекционист. — Можно поинтересоваться о ее наличии во взрослой и детской поликлинике, и в ряде случаев вакцина действительно присутствует.

Изоляция и гигиена — враги менингококка Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Задавить очаг распространения инфекции, по словам врача-инфекциониста, необходимо обследованием на носительство менингококка, а затем изоляцией выявленных больных с лечением всех форм менингококковой инфекции.