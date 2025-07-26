«Люди думают, что я наркоманка». Блогер рассказала, как 25 лет живет с сахарным диабетом

Шприцы и глюкометр — постоянные спутники диабетика Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Сахарный диабет — неизлечимая болезнь, которую легко не заметить. У кого-то он возникает после 40–50 лет, а у части пациентов — еще в детстве. Так случилось с екатеринбурженкой Ольгой Чиги. О болезни она узнала, когда училась в пятом классе. Первое время диагноз приводил ее в ужас, но со временем Ольга научилась жить с болезнью. О том, насколько это тяжело, она рассказала в колонке для E1.RU.

25 лет с диабетом

Меня зовут Ольга, и у меня уже 25 лет инсулинозависимый сахарный диабет первого типа! Я на каждодневных инъекциях, без которых не могу жить.

Эта история началась, когда мне было 10 лет. Я начала резко худеть и безумно много пить, жажда мучила невероятно. Родители заподозрили, что это ненормально, и начали водить по всем врачам. Но увы, на тот момент это было не такое распространение заболевание, как сегодня.

Долго никто не мог догадаться, что со мной не так, пока через пару месяцев один из педиатров не подсказал сдать кровь на сахар. Результат — 18,9 ммоль/л на голодный желудок при норме до 5,9.

Сахарный диабет относят к патологиям эндокринной системы. Связано заболевание с нарушением усвоения глюкозы из-за инсулиновой недостаточности. Другими словами, организм хуже усваивает сахар, потому что поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество гормона, который отвечает за переработку глюкозы.

Сахар в крови нужно измерять несколько раз в день — например, вот таким датчиком, который крепят к плечу Источник: Ольга Чиги

Вот тут и началась моя история. Положили в больницу месяца на полтора. Самое страшное, что помню из этого времени, — это когда взрослая медсестра поставила мне укол в живот и сказала: «С ужина ставь сама!» Казалось, что страшнее быть ничего не может!

В школе стеснялась диабета

Когда я была подростком, очень стеснялась диабета. В школе никому не говорила, что болею: для меня в пятом классе это был большой стресс. Помню, мама пришла и предупредила всех учителей и медиков, вдруг мне на уроках станет плохо. И попросила не говорить одноклассникам: дети злые, загнобят.

Но однажды на уроке труда учительница повернулась и на ровном месте объявила на весь класс: «Вот будете есть столько конфет, сколько Оля, у вас тоже у всех сахарный диабет будет». Я это до сих пор помню.

При этом у меня сахарный диабет появился не из-за конфет, а на фоне стресса. У родителей был тяжелый период, я всё это принимала близко к сердцу — и так среагировал организм, несмотря на то, что в родне диабетиков не было. В карточке так и написали: «Диабет на фоне стресса».

Думала, что это медленная смерть

Вскоре после того, как я узнала о диагнозе, начался период самобичевания. Почему я? Почему со мной? Я испытывала вселенскую жалость к себе! Так длилось лет до 16, пока я в очередной раз не попала в больницу (при диабете это нужно делать ежегодно).

Сахар высокий, жить не хочется, но тут ко мне приходит врач с вопросом: «Ты же молодая, почему не следишь за собой?» Думаю: «А какой смысл? С таким заболеванием это медленная смерть!» На что она мне сказала: «Милая моя, сахарный диабет — это не болезнь. Болезнь — это рак, саркома, когда люди борются за каждый час и реально выживают! А диабет — это просто другой образ жизни, постоянный контроль над собой, что совсем не плохо!»

Если хотя бы два фактора совпадают, нужно посетить эндокринолога Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Ее слова поменяли всю мою жизнь, я пересмотрела взгляды на сахарный диабет и свой образ жизни. Жалость к себе ушла! Сейчас мне 35 лет, диабету — 25, практически нет никаких осложнений, так как я слежу за своим здоровьем и сахаром. У меня есть ребенок (родила при сахарном диабете, у дочки такого диагноза нет). Я периодически лежу в больнице, чтобы проверить здоровье.

Как лечат сахарный диабет

Диабет не лечится, но контролируется. Четыре раза в день я делаю уколы инсулина и регулярно измеряю кровь. И лекарства, и глюкометры выдают бесплатно, но я всё равно покупаю и то, и другое, потому что тест-полосок для измерения сахара мне не хватает: их выдают 50 штук на месяц, а я использую 50 штук в неделю! На полоски трачу около 5000 рублей в месяц.

Диабет бывает двух типов. При сахарном диабете первого типа эндокринные клетки поджелудочной железы умирают из-за собственного иммунитета. В этом случае лечение сводится к подкожному введению инсулина. Диабет второго типа развивается из-за целого ряда причин. Самая частая — ожирение, приводящее к нарушению чувствительности тканей к инсулину. Также в группу риска входят люди с генетической предрасположенностью и те, у кого близкие родственники болеют диабетом того же типа. В основном он возникает у людей в среднем и пожилом возрасте.

Есть другой выход: можно поставить в руку датчик, который будет автоматически измерять уровень сахара и отправлять данные в приложение на телефон. Это будет стоить около 10 тысяч рублей в месяц. Кстати, почти столько же я получаю от государства как диабетик — инвалидность у меня с 18 лет. Конечно, на лекарства этой пенсии не хватает.

Инсулин от компании Eli Lilly, который я колю с детства, пропал из России в 2024 году. Поэтому я выкручиваюсь и покупаю его за границей, недавно мы с семьей ездили в Дубай, я там купила себе запас. Но тут тоже есть варианты: можно брать бесплатный, российский. Каждый выбирает сам.

А еще можно поставить в руку помпу, которая автоматически колет инсулин, и не париться с уколами. Но, во-первых, это дорого (продают их по 100–300 тысяч рублей), а во-вторых, я ее опасаюсь: знаю случаи, когда программа сбивалась и колола больше, чем нужно. Да и к уколам за 25 лет я уже привыкла, это почти не больно: игла тоненькая, всего 0,6 мм.

Глюкометр измеряет уровень сахара в крови, диабетикам аппарат выдают бесплатно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Людей шприц приводит в шок»

Многих шприц приводит в шок. Люди вокруг думают, что я наркоманка, когда я где-то в кафе ставлю себе инсулин. Некоторых это пугает. Я стараюсь не шокировать окружающих, но иногда мне надо срочно сделать укол, например в самолете. Делаю — и вижу дикие глаза.

Причем на проверке багажа мне никогда не задают вопросов: там знают, что это такое, — а вот люди, которые далеки от диабета, не понимают. Еще некоторых пугает кровь, когда я достаю глюкометр. Сама я на эти реакции уже не обращаю внимания.

Раньше меня жестко раздражал вопрос: «А почему ты ешь сладкое? Тебе же нельзя!» Но на самом деле при инсулинозависимом сахарном диабете есть можно, по сути, всё что угодно. Просто придется делать дополнительные уколы.

Конечно, очень важно следить за питанием. Ограничивать легкие углеводы — белый хлеб, булочки, печенье, шоколадки. Разрешены сложные углеводы, белки и жиры, овощи, фрукты (причем желательно несладкие). А питаться надо 4–5 раз в день небольшими порциями.

Есть можно всё, но главное следить за уровнем сахара и вовремя делать уколы инсулина Источник: Ольга Чиги

Я пишу эту колонку в больнице. Здесь в очередной раз я увидела людей со страшными болезнями и недугами и снова вспомнила слова врача, которая привела меня в чувство в 16 лет! И поняла, насколько все мои проблемы ничтожны.

Часто я вижу в отделении взрослых людей, которым недавно поставили диагноз «диабет», и наблюдаю их взгляд, будто жизнь окончена! Но это совсем не так. На всё можно посмотреть под другим углом. Главное — следите за своим здоровьем.

Ольга Чиги Блог Ольги во «ВКонтакте»

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