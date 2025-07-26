Смотрите под ноги и в рот. Список болячек, с которыми вы попадете в больницу после летнего отпуска

Долгожданный отдых может закончиться больничной койкой — как избежать этого? Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Многие предпочитают уходить в отпуск в июле. Кто-то остается дома, кто-то путешествует по стране, а кто-то отправляется в дальние страны. И не всегда такие трипы могут закончиться хеппи-эндом. Вместе с сувенирами можно привезти целый список заболеваний. О том, какие заболевания, в том числе опасные, поджидают туристов на отдыхе в России и за рубежом, врачи рассказали корреспонденту NGS24.RU.

Держим рот на замке и следим за руками

Заболеваний, которые можно подхватить на отдыхе, бесчисленное множество. И относительно безобидных, и смертельно опасных. Но всё же есть топ тех самых болячек, которые привозят домой вместе с сувенирами. Первое место в таком списке занимают все инфекции, которые могут ударить по желудочно-кишечному тракту (далее — ЖКТ), говорит заведующий инфекционным отделением Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Владимир Черных. Среди них — ротавирусная и энтеровирусная инфекции.

Ротавирус — это вирус, который вызывает острую кишечную инфекцию, поражая ЖКТ. Чаще всего встречается у детей, но взрослые тоже могут заразиться. Вот некоторые симптомы инфекции: понос, тошнота и рвота, повышенная температура, обезвоживание, общее недомогание и слабость. Опасна без своевременного лечения и может привести к обезвоживанию организма, а также нарушению работы внутренних органов.

— Главной проблемой в первую очередь являются грязные руки. Особенно если это палаточный отдых и ненадлежащие санитарные условия. И конечно, водоемы, которые часто содержат возбудителей в воде. Купаемся, резвимся и, заглатывая воду, инфицируемся, — говорит доктор. — Часто с таким [заболеванием] приезжают из Сочи, Адлера.

Одна из причин кишечной инфекции — плохо помытые или вовсе не мытые руки Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Энтеровирус — группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых. Вот некоторые симптомы: лихорадка, диарея, сыпь, насморк, боль в горле, кашель, слабость, сонливость, сильная боль в животе. Чаще всего влияют на ЖКТ, нервную систему, мышцы и кожу. В большинстве случаев организм справляется с болезнью самостоятельно за 5–10 дней. Однако у некоторых она может спровоцировать осложнения со стороны сердечно-сосудистой, нервной систем, легких и других внутренних органов.

В 2025 году особым образом дал о себе знать и гепатит А, отмечает Владимир Черных. По словам доктора, эту болячку можно подхватить таким же образом, как ротавирусную и энтеровирусную инфекцию, — из-за грязных рук и плохо помытых или вовсе не мытых фруктов и овощей.

— Это тоже вариант острой кишечной инфекции вирусной этиологии. Имеет более длинный инкубационный срок — в среднем до одного месяца. Человек вернется из отпуска и заболеет, даже немножко забыв, как он отдыхал, — говорит Владимир Черных.

Гепатит А — острое инфекционное заболевание печени. Среди симптомов: повышенная температура, недомогание, потеря аппетита, диарея, рвота, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз. Не имеет хронической стадии развития и не вызывает постоянных повреждений печени. После инфицирования иммунная система образует антитела, которые обеспечивают дальнейший иммунитет.

Примерно так же ситуация обстоит и с заграничным отдыхом. Но здесь есть еще один интересный момент — это качество воды.

— Это тоже, как правило, кишечные инфекции, связанные с пищевыми продуктами, в том числе экзотическими для нашего пищеварения, и точно так же с ненадлежащими санитарными условиями пищи и воды, — объясняет доктор. — Очень важно понимать, что, например, вылетая в страны азиатского региона, ни в коем случае не стоит употреблять воду из-под местного крана, чистить зубы из-под крана, а подчас даже нежелательно и умываться этой водой. Всегда используйте исключительно бутилированную воду. Не покупать нарезные и немытые фрукты и овощи с местных рынков. Очень осторожно стоит относиться к морепродуктам, — допустим, всяким мидиям и устрицам, которые продают на внутренних рынках Азии.

Например, Турция — это основной регион рота- и энтеровирусной инфекции. Здесь очень яркий такой момент, что это страна all inclusive, что всегда было любимо российским гражданином. И в местных барах, где наливают алкоголь во время отдыха, очень часто, соответственно, используют лед. Лед, как правило, они замораживают из водопроводной воды. Если это хороший, качественный отель, там, как правило, всё безопасно. Если же качество отеля страдает, и территориально есть проблемы с санитарным водоснабжением. Вот, пожалуйста, вода растает, вода инфицирована.

Фрукты лучше мыть бутилированной водой, если вы отдыхаете за границей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Если говорить уже об экзотике, странах Африканского континента, то здесь одним из самых опасных и жестоких видов инфекционных возбудителей является малярия.

— Благо, что в общей массе это все-таки единичные случаи заболевания, поскольку не так много российских граждан ездит в Африку. Тем не менее это одна из опасных инфекций, потенциально летальных, если вовремя не распознана и неадекватно пролечена.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самок малярийных комаров. Некоторые симптомы: лихорадка, озноб, головная боль, увеличение печени и селезенки, анемия. Бьет по многим органам. Возможные осложнения: отек головного мозга, острая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, малярийная кома, психические расстройства. Лечение этой болезни в домашних условиях невозможно и может привести к смерти.

Малярию и лихорадку денге переносят комары, но не все Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Недалеко от малярии ушла и лихорадка денге, которую можно подхватить, например, в Египте.

— Если человек впервые заболел этой лихорадкой, заболевание будет протекать благоприятно. Даже несмотря на то, что оно будет сопровождаться высокой температурой, слабостью, мышечными болями, может появиться мелкоточечная сыпь, так называемая геморрагическая. Пациент, как правило, выздоравливает без последствий. Но если он снова полетит на эту территорию и снова будет инфицирован, вот здесь есть риски очень тяжелого критического течения, — объясняет Владимир Черных. — И при малярии, и при лихорадке денге путь инфицирования — это укус местных кровососущих комаров, поэтому следует избегать их укусов, использовать репелленты, носить соответствующую одежду, сетки, спать с балдахинами.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфоузлов. Характерный симптом — обильная зудящая сыпь, которая сначала появляется на туловище, а потом распространяется на конечности. Преимущественно распространена в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.

Не стоит забывать и о холере, даже несмотря на то, что заболевания ею весьма редки.

— Это еще более редкое заболевание, чем лихорадка денге и малярия. Но всё же стоит помнить, что есть определенные туристические страны, где возможен риск инфицирования. Это в первую очередь некоторые регионы Доминиканской Республики, опять же Азия, Таиланд, Вьетнам. Африка в том числе. Это хоть и особо опасная инфекция, но немножечко попроще в плане лечения. Главное — вовремя обратиться к врачу.

Холера — особо опасная острая кишечная инфекция. Вот некоторые симптомы холеры: диарея, рвота, сильная жажда, сухость во рту, слабость, мышечные судороги, западение глаз, заострение черт лица, синюшность кожи. Без лечения смерть может наступить в течение нескольких часов.

И напоследок — паразиты, которые могут проникать под кожу.

— Как правило, люди заражаются ими, когда голыми ногами гуляют по влажному песку на линии побережья. Или, например, если мы говорим о реках Африки, когда заходят по щиколотки в воду. Цикл этих паразитов проходит исключительно через воду, и они, соответственно, проникают под кожу. Ситуация неприятная, но всё решаемо. Хирург буквально извлекает паразитов, также есть определенная противопаразитарная терапия, которую могут назначить врачи-инфекционисты.

Главное — вовремя обратиться к врачу и не отказываться от госпитализации, если она требуется Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Владимир Черных уточняет, что никто не застрахован от всех этих заболеваний. Особенно от тех, которые бьют по ЖКТ. Тяжелее всего они могут протекать у следующих категорий людей:

детей до пяти лет;

беременных;

пенсионеров;

людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкология, гематологические заболевания.

— Заболеваемость кишечными инфекциями всегда претерпевает определенную кривую: когда-то больше, когда-то меньше. Опять же есть сезонность, то есть период лета, осени, когда подходят фрукты, овощи, в том числе с наших огородов, когда люди уезжают в отпуска, идет закономерный рост заболевания, — говорит доктор. — Подчеркну, что кишечные инфекции — одни из самых частых среди инфекционных [заболеваний]. Их обходит только ОРВИ. Но я с чистой совестью могу сказать, что ситуация по заболеваемости кишечными инфекциями стабильная.

Но одно не укладывается в голове. Как в разрешенных для купания местах, в том числе за границей, можно подхватить инфекцию? Ведь воду же там проверили. Владимир Черных отвечает на этот вопрос следующим образом:

— С одной стороны, когда мы говорим, например, о территориях, где океан, море, соленая вода, там уже априори очень мало возбудителей выживает. Вот возьмем Сочи, Адлер, побережье Черного моря — там есть такая проблема. Проблема в том, что часто сточная канализация сбрасывается прямо в этот огромный водоем, а купаемся мы все-таки именно в прибрежной, первой полосе: пять, десять, пятнадцать метров. И если в этой зоне нарушается санитарное законодательство, сбрасываются стоки — вот, пожалуйста, в воде большая заражающая доза различных возбудителей.

Второй момент — это когда мы купаемся не в море или океане, а в озерах и заводях, заливах. Допустим, в искусственных водохранилищах, где нет течения. Температура воды там всегда выше, что благоприятствует развитию и накоплению различных возбудителей. Если мы эту воду случайно выпьем, то есть крайне высокий риск заражения, — объясняет доктор.

Проверьте кожу и не ходите босиком

Приотельные бассейны таят в себе не меньше опасностей, чем моря и океаны, реки и озера, говорит врач-дерматолог Виктория Аверьянова.

— Большую опасность представляют мокрые поверхности: пол возле бассейна и в душе, коврики, бортики бассейна, лежаки, а также чужие средства личной гигиены (тапочки и полотенца). Риск заражения увеличивается, когда у человека есть нарушение целостности кожных покровов (царапины, ссадины), ноги сильно потеют, снижен общий иммунитет, — говорит доктор.

Купание в бассейне тоже может принести немало проблем Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

По словам Виктории Аверьяновой, чаще всего в бассейне можно получить грибковую инфекцию — микоз ногтей или стоп.

— Это очень заразная и распространенная инфекция. Споры грибов предпочитают теплую и влажную среду, где активно размножаются. В моей практике часто бывает ситуация, когда пациент заразился грибком ногтей летом, а обратился за помощью только через несколько месяцев, когда заметил, что одна или несколько ногтевых пластин стали желто-серого цвета, стало сложно подстригать такие ногти, появился запах от стоп, шелушение кожи стоп. В таких случаях обязательно нужно провести исследование ногтевой пластины для определения вида грибка и начать лечение. Если случай запущенный, необходимо назначать комплекс наружных препаратов и для приема внутрь, лечение может занять от четырех месяцев до года.

После микоза ногтей или стоп идут вирусные бородавки, они же шипицы.

— Это заболевание кожи, возникающее под действием вируса папилломы человека (ВПЧ). Часто встречается у детей в связи с незрелостью иммунитета. На ладонях и подошвах появляются плотные цвета кожи узелки, в центре которых можно увидеть черные точки (так выглядят капилляры, закрытые вирусными частицами). Это не корешки шипиц! Могут болеть и приносить дискомфорт при ходьбе, занятиях спортом.

Контагиозный моллюск — тоже одно из заболеваний, которое можно подхватить при купании в бассейне.

— Это высоко заразное кожное заболевание, вызываемое поксвирусом. Проявляется оно тем, что на коже образуются плотные жемчужного цвета узелки с кратерообразным углублением в центре. Чаще болеют дети. Единственным эффективным лечение является удаление элементов контагиозного моллюска — кюретаж или выщипывание тонким пинцетом (под местным обезболиванием).

Завершает список заболеваний — контактный дерматит. С ним могут столкнуться дети и взрослые, склонные к аллергиям. Всему виной — обработка воды хлором.

Что-то из вышеперечисленного можно спокойно заработать и в открытом водоеме, но здесь появляется еще один игрок — «зуд купальщика», он же церкариоз.

— «Зуд купальщика» проявляется зудящими узелками на коже туловища, конечностей, не проходит от противоаллергических лекарств и требует лечения у дерматолога, — поясняет Виктория Аверьянова. — Случай: на прием обратилась семья после отдыха на озере, думали, что в палатках заразились чесоткой, несколько дней лечились самостоятельно — без эффекта. На месте расчесов появились гнойные корочки, болезненные ощущения. Пришлось назначать антибиотик внутрь и наружное противовоспалительное лечение. При своевременном обращении этого можно было избежать.

Чтобы не подхватить такого рода болячку, следует придерживаться двух простых правил:

Соблюдать правила личной гигиены — принять душ с мылом до и после посещения бассейна, использовать индивидуальные средства личной гигиены (тапочки, полотенца). Не плавать в бассейне, если есть повреждения на коже, — стоит дождаться их заживления.

Бойтесь ожогов

По данным за 2024 год, рак кожи вышел на второе место в структуре онкологической заболеваемости. Одна из его причин — солнечные ожоги, которые можно получить на отдыхе.

— Считается, что три и более ожога в анамнезе, особенно в детском возрасте, являются неблагоприятным фактором развития рака кожи. Солнцезащитные кремы нужно использовать в обязательном порядке маленьким деткам, пусть они носят панамки, свободную одежду, — призывает заведующая отделением общей онкологии поликлиники онкодиспансера Екатерина Еремина. — Лучше никогда не отпускать детей загорать на открытом солнце и соблюдать режим: не более 30 минут на солнце, а также избегать наиболее активного времени — с 12:00 до 16:00.

Максим Шумбасов, заведующий отделением опухолей молочной железы в онкодиспансере, говорит, что россияне, особенно из Сибири, не подготовлены к интенсивному солнечному воздействию, поэтому к загару стоит относиться с осторожностью. Злоупотреблять пребыванием на солнце не стоит, но и полностью избегать его лучей глупо.

— Нахождение на солнышке, возможно, и нужно, потому что происходят всевозможные химические реакции, которые необходимы нашему организму. Но солнышко должно быть умеренное, чтобы не вызывать ожогов. Даже небольшое покраснение кожи — это уже ожог, он может быть пусковым механизмом для развития рака кожи в дальнейшем. Это касается даже маленьких ребятишек. Например, несколько ожогов кожи с возрастом могут привести к раку кожи в местах ожогов, — утверждает врач.

Загорать можно, но осторожно. А вот сгорать нельзя Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Медик отмечает, что совсем не обязательно полностью избегать солнца, но важно беречь кожу от ожогов. Именно они и несут негативные для организма последствия.

— Загорать — хорошо, сгорать — плохо, потому что любые ожоги — это повреждения. Повреждения вызывают разные проблемы: фотостарение, развитие злокачественных опухолей, всевозможные перегревы, которые могут сопровождаться солнечными ударами, для пожилых людей это еще и тяжелая нагрузка на сердце, — предупреждает доктор.

Всем без исключения, для того чтобы солнце не навредило, надо пользоваться кремом с SPF. И чем больше доза SPF в составе, тем лучше.