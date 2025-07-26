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Здоровье Могут загноиться: чем обработать укусы комаров, чтобы не расчесывать

Могут загноиться: чем обработать укусы комаров, чтобы не расчесывать

Спросили у врача, что может быть в худшем случае и как этого не допустить

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Не занимайтесь самолечением при сильном дискомфорте | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUНе занимайтесь самолечением при сильном дискомфорте | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Не занимайтесь самолечением при сильном дискомфорте

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Стоит выйти погулять летним вечером в парк, как налетают полчища комаров. Кусают ноги, руки, а потом красные пятна страшно чешутся. Или всю ночь жужжит над ухом кровопийца, просыпаешься и обнаруживаешь на лице и шее укусы. И расчесывать их нельзя — об этом знают многие. Но иной раз эти красные точки так сильно чешутся, что сложно оставить их в покое. Дерматолог рассказал 29.RU, как облегчить зуд и каких осложнений бояться, если все-таки почешешь укушенное место.

Укусы комаров могут влиять на людей по-разному.

— Может быть крапивница, высыпания по типу волдырей. Может попасть инфекция, такое тоже бывает. Если это ребенок, например. Тогда, соответственно, может быть пиодермия — гнойничковый процесс. Есть несколько его видов по уровню поражения. Могут быть бляшки, так называемая лимфоплазия. То есть когда начесывается так, что бляшка образуется, — объясняет дерматолог Алексей Шевченко.

Алексей Григорьевич Шевченко — дерматовенеролог с 39-летним стажем, миколог, детский дерматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Принимает в Краснодаре.

Если есть хронические заболевания и патологии, комариный укус может усугубить состояние.

— Под укусами могут скрываться экзема, псориаз или атопический дерматит. То есть у пациентов, которые сами по себе чешутся, а их еще и покусали, будет совсем другой план действий. Или на коже ничего нет, а есть бронхиальная астма, допустим. Такой человек тоже под угрозой. Конечно, в этом плане нужно быть осторожнее, наблюдаться у аллерголога, — говорит врач.

В некоторых случаях комары могут вызывать флеботодермию (москитный дерматоз) — зудящие узелки и воспаления. Болезнь распространена преимущественно в жарких странах. Как говорят эксперты, многим россиянам не стоит ее бояться.

По словам эксперта, если уплотнения на коже сильно беспокоят, и пятно от укуса не проходит в течение 72 часов, то нужно обратиться к дерматологу.

— Есть обычные аптечные средства, такие как «Спасатель», которые снимают зудящие ощущения. Но опять же, вас покусали, дискомфорт не проходит, не исключено, что там что-то серьезное, и вы должны найти возможность показаться врачам, — советует Алексей Шевченко.

Ранее мы рассказывали, как защититься от надоедливых кровососов.

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Валерия БогатырёваВалерия Богатырёва
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Комары Зуд Укусы насекомых
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