Польза супа — миф? Врач рассказала важное о вашем обеде

Есть или не есть суп на обед — исключительно ваш выбор Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Съешь супчик! Для желудка полезно!» — с детства слышали те, кто родился в СССР или чуть позже. Мама или бабушка разливали из большой кастрюли по тарелкам борщ, солянку или щи. И вот уже у каждого в руках столовая ложка — и вперед. И все были уверены в том, что без такого первого блюда никуда. NGS24.RU поговорил с врачом Ириной Сергеевой о том, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы.

Ирина Сергеева — главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края.

Многие уверены, что употреблять горячие жидкие блюда каждый день полезно для желудка и кишечника. Однако, по словам врача, это не более, чем миф.

— Есть или не есть супы — ваш выбор. Это не обязательный продукт для потребления. Просто формируйте рацион из разнообразных продуктов, — объясняет Ирина Сергеева.

При этом врач добавляет, что суп имеет ряд полезных свойств.

— Суп довольно быстро усваивается, стимулируя выделение пищеварительных соков. Это улучшает пищеварение. При варке в овощах сохраняется больше полезных веществ, чем при тушении или жарке. Супы — это сбалансированное блюдо. Они быстро насыщают, имея низкую калорийность. Крем-супы и молочные супы не раздражают стенки кишечника и желудка. Они — отличное диетическое блюдо, — утверждает Ирина Сергеева.