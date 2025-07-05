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Здоровье Польза супа — миф? Врач рассказала важное о вашем обеде

Польза супа — миф? Врач рассказала важное о вашем обеде

Хоть что-то полезное в нем есть?

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1 комментарий
Есть или не есть суп на обед&nbsp;— исключительно ваш выбор | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЕсть или не есть суп на обед&nbsp;— исключительно ваш выбор | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Есть или не есть суп на обед — исключительно ваш выбор

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

«Съешь супчик! Для желудка полезно!» — с детства слышали те, кто родился в СССР или чуть позже. Мама или бабушка разливали из большой кастрюли по тарелкам борщ, солянку или щи. И вот уже у каждого в руках столовая ложка — и вперед. И все были уверены в том, что без такого первого блюда никуда. NGS24.RU поговорил с врачом Ириной Сергеевой о том, нужно ли регулярно есть на обед горячие супы.

Ирина Сергеева — главный врач Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Красноярского края.

Многие уверены, что употреблять горячие жидкие блюда каждый день полезно для желудка и кишечника. Однако, по словам врача, это не более, чем миф.

— Есть или не есть супы — ваш выбор. Это не обязательный продукт для потребления. Просто формируйте рацион из разнообразных продуктов, — объясняет Ирина Сергеева.

При этом врач добавляет, что суп имеет ряд полезных свойств.

— Суп довольно быстро усваивается, стимулируя выделение пищеварительных соков. Это улучшает пищеварение. При варке в овощах сохраняется больше полезных веществ, чем при тушении или жарке. Супы — это сбалансированное блюдо. Они быстро насыщают, имея низкую калорийность. Крем-супы и молочные супы не раздражают стенки кишечника и желудка. Они — отличное диетическое блюдо, — утверждает Ирина Сергеева.

Ранее Ирина Сергеева рассказывала нам о том, нужно ли есть каши на завтрак.

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Полина БородкинаПолина Бородкина
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Еда Здоровье Суп Обед Бизнес-ланч
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Брюхо набить, когда жрать нечего, совкам было полезно. Ну и вы тоже присоединяйтесь 😂😂😂
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