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Здоровье Быстрые блинчики от всемирно известного шеф-повара. Делимся простым рецептом

Быстрые блинчики от всемирно известного шеф-повара. Делимся простым рецептом

Если у вас на завтрак, обед и ужин особым образом приготовленные мучные изделия, вы не потолстеете

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Быстрые блинчики от всемирно известного шеф-повара. Делимся простым рецептом | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUБыстрые блинчики от всемирно известного шеф-повара. Делимся простым рецептом | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU
Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Блины, как и любое лакомство, могут влиять на набор веса, особенно если их употреблять в больших количествах и с калорийными начинками. Однако знаменитый английский шеф-повар Джейми Оливер знает секрет, как приготовить их так, чтобы не потолстеть. При этом нужно всего три ингредиента. И такие блинчики можно употреблять как на завтрак, так и на обед и на ужин. «Доктор Питер» узнал чудо-рецепт.

Джейми Оливер поделился им в недавнем интервью. Рецепт настолько прост, что и записывать его не надо. Шеф-повар называет блюдо «одночашечным блинчиком».

50-летний Джейми Оливер — известный английский повар, ресторатор, телеведущий. Автор книг по кулинарии. Джейми называют «Голым поваром» из-за его кулинарного стиля: он готовит быстро и использует простые ингредиенты и минимум соусов, словно «обнажая» вкус продуктов.

Вам потребуется только чашка муки, такая же чашка молока и одно яйцо. Чашку можно заменять на любую схожую емкость — стакан, кружку, пиалу.

Важный нюанс — мука должна быть самоподнимающейся, но сделать такую можно самому. Добавьте на один стакан обычной муки полторы чайные ложки разрыхлителя и половинку чайной ложки соли и хорошо перемешайте вилкой или венчиком.

Блины без ошибок

В видео на YouTube, демонстрирующем рецепт, Джейми называет блюдо «блинами без ошибок». Он смазывает разогретую сковороду маслом, выкладывает на нее немного жидкого теста и жарит сначала с одной стороны до появления пузырьков на поверхности, а затем переворачивает и смазывает сливочным маслом поджаренную сторону. Повар говорит, что этот рецепт никогда не подводит — блины получаются идеальными каждый раз.

Блины от Джейми Оливера — плотные и пышные, их размер можно варьировать на свой вкус, в этом особенность рецепта. Но если хотите, чтобы блинчики были тонкие, добавьте в тесто еще молока.

По словам Джейми, готовый блин можно подавать как сладким, так и соленым — в зависимости от того, какое время суток и в каком вы настроении. Вот несколько идей, как подать блины от Оливера.

Сладкие

  • Добавьте фрукты в смесь или положите их поверх готовых блинов. Хорошо подойдут бананы, черника, клубника или малина.

  • Украсьте блинчики ягодами или взбитыми сливками.

  • Сразу после того, как выложите тесто на сковороду, посыпьте его шоколадной крошкой.

  • Намажьте готовые блины ореховой пастой.

  • Посыпьте сверху коричневым сахаром и корицей.

Сытные

  • Добавьте в тесто измельченный жареный бекон.

  • Добавьте сверху сыр, чтобы расплавился, и ветчину кубиками.

  • Блины можно есть с любым соусом — от горчицы со сметаной до гуакамоле и сальсы.

Добавим, что блины могут стать еще полезнее, если убрать из рецепта сливочное масло, а белую муку заменить на цельнозерновую.

Блинчики, даже такие простые, это, конечно, хорошо, но всё же определенных правил питания для того, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя, надо придерживаться. Ранее мы рассказывали о том, какую норму белков и жиров нужно съедать на завтрак и обед.

— На ужин оставляем только углеводы: каши, макароны, картофель. Можно добавить масло, обжаренный лук. Если не пережарите, вреда от такой заправки не будет, — говорит гастроэнтеролог Елена Шевченко.

Елена Шевченко — гастроэнтеролог городской больницы имени Семашко (Санкт-Петербург).

А вот куриную грудку, рыбный стейк и котлеты ешьте на завтрак.

— Кусок мяса будет лежать в желудке 8–10 часов, начнется процесс брожения непереваренных белков — это называется гнилостная диспепсия. В итоге вы спите, а организм не спит. А потом просыпаетесь разбитыми, с плохим настроением.

По этой же причине не подходят для ужина творог и другие молочные продукты.

— Творог, который продают в магазинах, вообще стоит употреблять исключительно в виде сырников и запеканок. А вот домашний можете есть сколько хотите. Но не вечером, — предупреждает Елена Шевченко.

Так почему ужин должен быть углеводным?

— Углеводы больше четырех часов в желудке не находятся. А к моменту, когда вы ложитесь спать, желудок должен быть пустым. Вам легко и комфортно, при этом нет мучительного чувства голода. Вы спите, и ваш желудок тоже спит, — объясняет врач.

По словам гастроэнтеролога, ужин должен заканчиваться за 4 часа до сна.

— И это не значит, что вы сели за стол в шесть вечера, а в десять легли спать, — говорит эксперт. — Нет, если вы укладываетесь в 22, то в 18 часов должны уже встать из-за стола.

Елена Шевченко с сожалением отмечает, что нигде не преподается культура питания: ни в семье, ни в детском саду, ни в школе.

— Везде торопят: «Ешь быстрее», — говорит она. — Отсюда и проблемы с питанием. Когда прохожу мимо фудкортов и вижу, как питается молодежь, сердце кровью обливается. Муж шутит, что без работы я точно не останусь.

О том, какими должны быть завтрак, обед и ужин, а также какие перерывы между ними следует делать, читайте тут.

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Анна Майская
Рецепт блинов Диета Углеводы Десерт Рецепт от шеф-повара
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