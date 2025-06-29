Быстрые блинчики от всемирно известного шеф-повара. Делимся простым рецептом

Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Блины, как и любое лакомство, могут влиять на набор веса, особенно если их употреблять в больших количествах и с калорийными начинками. Однако знаменитый английский шеф-повар Джейми Оливер знает секрет, как приготовить их так, чтобы не потолстеть. При этом нужно всего три ингредиента. И такие блинчики можно употреблять как на завтрак, так и на обед и на ужин. «Доктор Питер» узнал чудо-рецепт.

Джейми Оливер поделился им в недавнем интервью. Рецепт настолько прост, что и записывать его не надо. Шеф-повар называет блюдо «одночашечным блинчиком».

50-летний Джейми Оливер — известный английский повар, ресторатор, телеведущий. Автор книг по кулинарии. Джейми называют «Голым поваром» из-за его кулинарного стиля: он готовит быстро и использует простые ингредиенты и минимум соусов, словно «обнажая» вкус продуктов.

Вам потребуется только чашка муки, такая же чашка молока и одно яйцо. Чашку можно заменять на любую схожую емкость — стакан, кружку, пиалу.

Важный нюанс — мука должна быть самоподнимающейся, но сделать такую можно самому. Добавьте на один стакан обычной муки полторы чайные ложки разрыхлителя и половинку чайной ложки соли и хорошо перемешайте вилкой или венчиком.

Блины без ошибок

В видео на YouTube, демонстрирующем рецепт, Джейми называет блюдо «блинами без ошибок». Он смазывает разогретую сковороду маслом, выкладывает на нее немного жидкого теста и жарит сначала с одной стороны до появления пузырьков на поверхности, а затем переворачивает и смазывает сливочным маслом поджаренную сторону. Повар говорит, что этот рецепт никогда не подводит — блины получаются идеальными каждый раз.

Блины от Джейми Оливера — плотные и пышные, их размер можно варьировать на свой вкус, в этом особенность рецепта. Но если хотите, чтобы блинчики были тонкие, добавьте в тесто еще молока.

По словам Джейми, готовый блин можно подавать как сладким, так и соленым — в зависимости от того, какое время суток и в каком вы настроении. Вот несколько идей, как подать блины от Оливера.

Сладкие

Добавьте фрукты в смесь или положите их поверх готовых блинов. Хорошо подойдут бананы, черника, клубника или малина.

Украсьте блинчики ягодами или взбитыми сливками.

Сразу после того, как выложите тесто на сковороду, посыпьте его шоколадной крошкой.

Намажьте готовые блины ореховой пастой.

Посыпьте сверху коричневым сахаром и корицей.

Сытные

Добавьте в тесто измельченный жареный бекон.

Добавьте сверху сыр, чтобы расплавился, и ветчину кубиками.

Блины можно есть с любым соусом — от горчицы со сметаной до гуакамоле и сальсы.

Добавим, что блины могут стать еще полезнее, если убрать из рецепта сливочное масло, а белую муку заменить на цельнозерновую.

Блинчики, даже такие простые, это, конечно, хорошо, но всё же определенных правил питания для того, чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя, надо придерживаться. Ранее мы рассказывали о том, какую норму белков и жиров нужно съедать на завтрак и обед.

— На ужин оставляем только углеводы: каши, макароны, картофель. Можно добавить масло, обжаренный лук. Если не пережарите, вреда от такой заправки не будет, — говорит гастроэнтеролог Елена Шевченко.

Елена Шевченко — гастроэнтеролог городской больницы имени Семашко (Санкт-Петербург).

А вот куриную грудку, рыбный стейк и котлеты ешьте на завтрак.

— Кусок мяса будет лежать в желудке 8–10 часов, начнется процесс брожения непереваренных белков — это называется гнилостная диспепсия. В итоге вы спите, а организм не спит. А потом просыпаетесь разбитыми, с плохим настроением.

По этой же причине не подходят для ужина творог и другие молочные продукты.

— Творог, который продают в магазинах, вообще стоит употреблять исключительно в виде сырников и запеканок. А вот домашний можете есть сколько хотите. Но не вечером, — предупреждает Елена Шевченко.

Так почему ужин должен быть углеводным?

— Углеводы больше четырех часов в желудке не находятся. А к моменту, когда вы ложитесь спать, желудок должен быть пустым. Вам легко и комфортно, при этом нет мучительного чувства голода. Вы спите, и ваш желудок тоже спит, — объясняет врач.

По словам гастроэнтеролога, ужин должен заканчиваться за 4 часа до сна.

— И это не значит, что вы сели за стол в шесть вечера, а в десять легли спать, — говорит эксперт. — Нет, если вы укладываетесь в 22, то в 18 часов должны уже встать из-за стола.

Елена Шевченко с сожалением отмечает, что нигде не преподается культура питания: ни в семье, ни в детском саду, ни в школе.

— Везде торопят: «Ешь быстрее», — говорит она. — Отсюда и проблемы с питанием. Когда прохожу мимо фудкортов и вижу, как питается молодежь, сердце кровью обливается. Муж шутит, что без работы я точно не останусь.