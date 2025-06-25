НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +15

5 м/c,

ю-з.

 741мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,39
EUR 91,74
Изменили расписание транспорта
Похолодание в Ярославле
Подробности объединения школ
Что взять в летний лагерь
Концерт Александра Петрова
Продают ночной клуб
Накажут за детские травмы
Что случилось с Валентиной Терешковой
ДТП на Московском проспекте
Откроют новый пляж
Здоровье Новые законы Правительство встало на сторону вейперов и сомневается в полном запрете электронных испарителей: в чем дело

Правительство встало на сторону вейперов и сомневается в полном запрете электронных испарителей: в чем дело

Там считают, что нужно «обелять» рынок вейпов

592
5 комментариев
Речь идет об отказе таких товаров, которые Китай поставляет без маркировки | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРечь идет об отказе таких товаров, которые Китай поставляет без маркировки | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Речь идет об отказе таких товаров, которые Китай поставляет без маркировки

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России планируют полностью запретить продажу вейп-устройств. Однако в правительстве РФ считают, что электронные испарители полностью запрещать не нужно. Подробности об этом рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение, по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо», — рассказал Метелев на полях ПМЭФ.

Депутат добавил: в правительстве пришли к выводу, что нужно «обелять» рынок вейпов, а именно, избавляться от контрафактной продукции, отказываться от таких товаров из Китая без маркировки. Метелев считает, что в этой ситуации так ставить вопрос нельзя, так как в будущем страна столкнется с гораздо большими проблемами. По мнению депутата, этот вопрос касается здоровья детей.

«Это же здоровье детей, это бесплодие, просто миллионов потенциальных людей, подростков, девочек. Мы просто гораздо больше потратим на здравоохранение потом», — подчеркнул депутат.

Сейчас в России обсуждают запрет электронных испарителей. Метелев рассказал, что среди предлагаемых решений: полный запрет, запрет определенных вкусов, передача регионам России возможности на своей территории регулировать продажу вейпов, передает РИА Новости.

Недавно спикер ГД Вячеслав Володин заявил: Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. По его информации, все фракции сейчас поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.

Инициативу запрета вейпов и электронных сигарет на этой неделе предложили лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они отмечали, что число пользователей электронных устройств для курения в России составляет около 4 млн человек. Среди них много подростков.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вейперы Запрет Законопроект Электронные сигареты Правительство Госдума
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
2 часа
Сколько малолеток с этими вейпами, с энергетиками, что то не видно рядом комиссии ПДН, составлением актов и т.п. Сами разрушают молодежь, которая и так уже плевала на замечания взрослых.
Гость
4 часа
дело в китайских братьях?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В три раза дешевле Турции! Туристка рискнула испытать арабский all inclusive: что из этого вышло
Ольга Чиги
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
Крысы в супермаркетах, дети-грабители и беспросветная грязь: откровенный рассказ биолога об Эфиопии
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление