Правительство встало на сторону вейперов и сомневается в полном запрете электронных испарителей: в чем дело

Речь идет об отказе таких товаров, которые Китай поставляет без маркировки Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России планируют полностью запретить продажу вейп-устройств. Однако в правительстве РФ считают, что электронные испарители полностью запрещать не нужно. Подробности об этом рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Мы сейчас находимся в точке, когда нужно принять решение, по какому пути идти. Мы как Государственная дума считаем, что в нынешнем положении дел недостаточно. Правительство и его финансовый блок, в частности, считает, что вейпы запрещать не надо», — рассказал Метелев на полях ПМЭФ.

Депутат добавил: в правительстве пришли к выводу, что нужно «обелять» рынок вейпов, а именно, избавляться от контрафактной продукции, отказываться от таких товаров из Китая без маркировки. Метелев считает, что в этой ситуации так ставить вопрос нельзя, так как в будущем страна столкнется с гораздо большими проблемами. По мнению депутата, этот вопрос касается здоровья детей.

«Это же здоровье детей, это бесплодие, просто миллионов потенциальных людей, подростков, девочек. Мы просто гораздо больше потратим на здравоохранение потом», — подчеркнул депутат.

Сейчас в России обсуждают запрет электронных испарителей. Метелев рассказал, что среди предлагаемых решений: полный запрет, запрет определенных вкусов, передача регионам России возможности на своей территории регулировать продажу вейпов, передает РИА Новости.

Недавно спикер ГД Вячеслав Володин заявил: Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. По его информации, все фракции сейчас поддерживают инициативу о полном запрете вейпов.