«Тяжелый люкс для 30+». Почему молодые и активные кайфуют в санаториях

Процедуры в современных санаториях могут быть самыми разными. Даже шоколадными! Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Слово «санаторий» у многих ассоциируется с пожилыми людьми, в нулевые и 2010-е сложно было представить молодежь на «пенсионерских» курортах с лечением. Но времена меняются, и в соцсетях молодежи вместо сотен фоток из зарубежных поездок или записей экстремального отдыха появляются сторис с оздоровительных процедур и натюрморты из местных здравниц с ретроколоритом. Подробности — в материале 74.RU.

Популярный блогер Любовь Левина из Челябинска недавно продемонстрировала в соцсетях, как обертывается грязями, сидит в криобочке и набирает минеральную водичку в бювете одного из южноуральских санаториев.

Интерьеры не самые роскошные, но это никого не смущает Источник: Любовь Левина / Vk.com











«Думаете, ваши Дубаи, Мальдивы и Бали — это круто? — написала она. — Отдых в санатории — вот это тяжелый люкс и мечта каждого 30+».

Сценарист Илья Орлов-Бунин тоже не так давно отдохнул в санатории и привез с отдыха массу приятных впечатлений.

Интерьеры в сталинских здравницах, конечно, роскошные Источник: Илья Орлов-Бунин











«Обстановка в санатории — тотальный визуальный кайф. За 10 дней прошел 99 процедур и манипуляций, самочувствие стало реально лучше, — рассказал он в соцсетях. — Кормили довольно обильно: я как-то раз насчитал на завтраке четыре блюда. Здоровая еда тоже есть, но котлеты или жареные пирожки на завтрак — обычное дело».

Да, это холодец. В разных санаториях, как выясняется, дают и сало, и шпроты Источник: Илья Орлов-Бунин

Развлечения тоже есть на любой вкус Источник: Илья Орлов-Бунин

Яна, отдохнувшая в одном из санаториев Екатеринбурга, рассказала: «У меня была путевка „Релакс“, с 12 до 17 часов каждый день подряд разные процедуры для релаксации: душ Виши, ванны, массаж, кислородные коктейли. Выходила расслабленная, как тряпочка. Муж говорит, я могла бы за такие деньги в Турцию улететь на „всё включено“. Но я не захотела. Уехала, чтобы послушать себя, тишину, подумать, что для меня важно. Экзистенциальный кризис — дело такое, меняются ориентиры, хочешь понять, как дальше жить. Те, кому 30–35 лет, меня поймут».

Полно восторженных отзывов от сравнительно молодых людей и о южноуральских санаториях.

«Иногда это так нужно — чтобы тебя по расписанию звали кушать, укладывали спать по режиму, веселили (и даже настойчиво заставляли веселиться иной раз), развлекали и лайтово организовывали твой досуг», — написала Александра.

«Обычно мы активные, а здесь сознательно решили замедлиться. Уже на третий день стала лучше себя ощущать. Перестала тревожиться, дергаться, постоянно заглядывать в телефон», — поделилась Виктория.

«День расписан по минутам, ходишь по процедурам и голову даже не напрягаешь, просто получаешь удовольствие», — отметила Дарья.

«Кормят вкусно. Спится крепко», — кратко прокомментировал высший балл санаторию Роман.

Некоторые практикуют «санаторинг» уже не первый год, как Анна из Калининградской области, постоянно открывающая для себя новые процедуры.

Источник: Анна Смирнова / Vk.com Источник: Анна Смирнова / Vk.com

Популярность оздоровительного отдыха в России только набирает обороты: послушав довольных друзей и коллег, об этом задумывается всё больше людей.

«Мы с девушкой в этом году тоже очень хотим попасть в санаторий, — рассказал 74.RU Евгений. — Хотим релаксировать, гулять, дышать свежим воздухом, обмазываться оздоровительными процедурами, организм уже требует».

«На курорты типа Турции или Сочи уже не тянет, устала от тусовок, шума, впечатлений, — объяснила Юлия, которая тоже присматривает путевку. — Хочется, наверное, отчасти вернуться в детство».

Большую роль в моде на санатории сыграл общий ЗОЖ-тренд, который активно продвигается в соцсетях, считает руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» Ксения Андрианкова.

«В советское время санатории были очень популярны, однако люди в возрасте до 40 лет, родившиеся в конце 80-х — в начале 90-х, не застали этот период в сознательном возрасте, поэтому для многих посещение санаториев — открытие, новый и интересный опыт», — объясняет она.

Многие российские здравницы, к слову, давно не те «совковые» санатории, какими их могли запомнить ваши бабушки и дедушки: в Подмосковье, на черноморском побережье, на Кавказе они стали больше похожи на spa-отели.

«Сейчас это что-то среднее между отелем и санаторием с разнообразным набором услуг, современными технологиями, стильными интерьерами, трендовыми процедурами, питанием ресторанного уровня и медицинским персоналом», — добавляет глава «Турслета».

При этом теоретически попасть в санаторий можно бесплатно. Претендовать на это могут инвалиды и ветераны разных категорий, а также те, кто перенес тяжелое заболевание или операцию. На практике реализовать право оздоровиться непросто, очереди на льготные места огромные.

Цены в разных здравницах сильно различаются, за сутки можно выложить в среднем от 4 до 10 тысяч рублей и даже больше. Но зумеры и миллениалы готовы платить за релакс, а санатории подстраиваются под рынок: появляется всё больше предложений для семей с детьми и молодых людей, которым нужно не лечение, а банальный размеренный, упорядоченный отдых.

«Они проводят уже более маркетингово выверенные программы, в которых есть понятные молодежи слова — „детокс“, spa и так далее, и больше услуг для расслабления», — говорит гендиректор компании «ВитаТрэвел» Алексей Ципордей.

Кроме того, даже полноценные программы с лечением становятся короче.

«Молодые люди не всегда могут позволить себе отдых длительностью 21 день, как было принято раньше. Современные санатории это понимают и дают клиентам возможность выбирать удобную длительность отдыха на основе медицинских показаний», — резюмирует Ксения Андрианкова.