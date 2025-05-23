«Выбирайте подходящее место». 5 опасностей речного круиза и синдром отдыхающего. О чём предупреждают специалисты перед отпуском

Речной туризм становится всё популярнее Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Последние пять лет речной туризм в России переживает настоящий бум: его популярность выросла более чем на 70%, отмечают эксперты. Этот всплеск во многом обусловлен растущим спросом на внутренний туризм, который стал особенно заметен после 2020 года. Путешественники стали иначе воспринимать отдых в России, открывая для себя прежде недооцененные направления. Оказалось, что рядом есть потрясающие природные пейзажи, увлекательные водные маршруты и богатое культурное наследие, которое многие раньше просто не замечали.

Отпуск в речном круизе может стать замечательным способом провести время. Однако, как и у любого другого вида отдыха, у него есть свои минусы с точки зрения здоровья. Наши коллеги из «Доктора Питера» поговорили о них с врачом Светланой Бурнацкой.

Светлана Бурнацкая — терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Активный отдых и релакс

— Один из главных плюсов речного круиза — физическая активность. На борту судна и при остановках часто проводятся различные мероприятия, которые могут включать активные экскурсии, прогулки. Это может способствовать поддержанию физического тонуса, — считает врач Светлана Бурнацкая. — Круиз по реке — это еще и возможность расслабиться и насладиться красивыми пейзажами, что снижает уровень стресса, улучшает психоэмоциональное состояние и общее самочувствие.

Прекрасен отдых на воде еще и тем, что и на борту круизного судна, и во время остановок есть возможность дышать свежим воздухом.

— Многие круизные линии предлагают разнообразные варианты питания, включая здоровые блюда и местные деликатесы, что может способствовать лучшему рациону, — продолжает врач. — Круиз также способствует социализации, что положительно влияет на психическое здоровье, общение с новыми людьми и возможность заводить знакомства.

Пять опасностей

Вероятность укачивания . Несмотря на то, что река спокойнее, чем океан, некоторым людям всё же может быть трудно привыкнуть к качке, что может вызвать тошноту и дискомфорт.

Необходимость адаптации к новому режиму . Путешествие с изменением временной зоны или ритма жизни может вызвать усталость, характерную для различных видов отдыха.

Инфекционные заболевания . На крупных круизных судах существует риск распространения инфекционных заболеваний, особенно в случае большого количества людей, что может вызвать определенные проблемы с здоровьем.

Ограниченные возможности для специализированных медицинских услуг . В случае необходимости получения медицинской помощи на борту могут быть ограничения или недостаток необходимых услуг по сравнению с полноценной больницей.

Стресс на борту. Иногда круиз может быть напряженным из-за большого числа людей или программ, что может повлиять на психоэмоциональное состояние.

Как избавиться от укачивания

Если вы склонны к укачиванию, но хотите наслаждаться речным круизом, вот несколько рекомендаций врача Светланы Бурнацкой.

— Во-первых, выбирайте подходящее место на судне. Обычно меньше всего укачивает в середине корабля. Чем дальше к носу и к задней части корабля, тем укачивает больше, — говорит доктор. — Но прежде чем использовать таблетки от укачивания, обязательно узнайте у врача, можно ли их вам принимать.

Также стоит взять с собой имбирный чай и препараты с мятой, которые могут быть эффективны в борьбе с укачиванием.

— Старайтесь избегать тяжелой, жирной или пряной пищи, которая может усугубить симптомы, — продолжает врач. — Если сильно мутит, постарайтесь смотреть вперед на горизонт, это поможет вашему вестибулярному аппарату адаптироваться к движению. Помогают снизить уровень тревожности и спокойные дыхательные упражнения.

Избегайте алкогольных напитков, добавляет медик. Их употребление в речном круизе может усилить ощущение укачивания.

— Пробуйте время от времени выходить на свежий воздух или прогуливаться по палубе, чтобы дать вашему организму возможность адаптироваться к движению, — добавляет Светлана Бурнацкая.

Что такое синдром отдыхающего

Случалось у многих: ждешь отпуска, готовишься, планируешь, но как только отрабатываешь последний день и выдыхаешь, тут же заболеваешь. И хорошо, если недомогание длится недолго, но, бывает, в отпуске приходится брать полноценный больничный, чтобы не терять дни.

Такой «синдром отдыхающего» может случаться не только по физическим, но и по психологическим причинам, объяснила врач Елена Стебакова.

Елена Стебакова, практикующий психолог, арт-терапевт

Причины заболеть в отпуске

— Причин у недомоганий в отпуске может быть несколько. Помимо очевидной — изменение климатической зоны и условий окружающей среды, которые могут привести к акклиматизации, — существуют еще и другие, — рассказала практикующий психолог Елена Стебакова.

Резкая смена режима

Поздние подъемы, поздние приемы пищи могут нарушить внутренние биоритмы организма. В частности, переход от активной работы к расслаблению воспринимается организмом как стресс и ведет к сбою иммунитета.

Перфекционизм и трудоголизм

Нередко, стремясь завершить рабочий проект перед отпуском, мы мобилизуемся и «берем в кредит» силы у организма. Адреналин и кортизол усиливают концентрацию и защитные функции организма, помогая справиться с большим объемом работы. Но как только они перестают вырабатываться в таких количествах, человек становится подвержен вирусам и инфекциям.

Согласен с этим объяснением и Сергей Розанов. В пример он приводит многочисленные исследования, которые выявили, что во время войны люди меньше болели простудными заболеваниями.

— Так же и сейчас: на работе некогда болеть, надо сдать план до отпуска, нельзя подвести начальника. А организм в это время расходует последние резервные ресурсы. И когда приходит время долгожданного отпуска, происходит сбой и начинаются болезни, — говорит эксперт.

По его словам, есть и еще одна психологическая причина отпускной болезни — вторичная выгода.

Сергей Розанов, психолог

Вторичная выгода

Многие с детства привыкли таким образом получать желаемое — прикинуться больным и не идти в школу, заболеть и получить любовь и ласку от родителей. Зачастую это желание принадлежит нашему подсознанию и плохо осознается самим человеком.

— Как у вас проходит отпуск? Надо будет долго находиться за рулем автомобиля или переносить тяжелый перелет, проходить акклиматизацию, организовывать проживание, развлечения, экскурсии, чтобы максимально реализовать каждый день отдыха? — предлагает проанализировать психолог. — Вот бы остаться дома одному и просто выспаться! Но ведь это же неправильный отдых? Тут подсознательно и появляется решение: если заболеть, то можно получить желаемое, на законных основаниях ничего не решать и позволить себе быть непродуктивным, просто побыть слабым и получить заботу.

Поэтому так важно учиться слушать свой организм и свои истинные желания.

— Если чувствуете, что устали, постарайтесь найти способ отдохнуть, выкроить дни для разгрузки своей нервной системы, — советует Сергей Розанов.

Как предотвратить отпускную болезнь?