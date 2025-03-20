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Здоровье По России распространяется «попкорновая болезнь» — она неизлечима и может привести к смерти

По России распространяется «попкорновая болезнь» — она неизлечима и может привести к смерти

Болезнь сложно диагностировать

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7 комментариев
Единичные случаи выявления болезни уже зафиксированы | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUЕдиничные случаи выявления болезни уже зафиксированы | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Единичные случаи выявления болезни уже зафиксированы

Источник:

По России распространяется «попкорновая болезнь» (официальное название — EVALI), которая возникает из-за курения вейпов. Главная опасность EVALI в том, что болезнь может привести к инвалидизации или даже к летальному исходу, а лечения от нее нет, пишут «Известия».

Один из первых случаев заболевания выявили у подростка в Томске, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Мальчик долгое время чувствовал себя плохо, однако врачи не могли поставить диагноз — симптомов пневмонии не было, рассказал отец подростка «Известиям».

«У ребенка были ничем не обоснованная головная боль и слабость на протяжении месяца, периодически скакало давление, из-за чего были вынуждены приостановить обучение в школе и начать комплексное обследование», — сообщил отец мальчика в разговоре с изданием.

Подростку экстренно сделали КТ легких — тогда и обнаружили повреждения.

Источник: rpntomsk / T.meИсточник: rpntomsk / T.me
Источник:

«Сын признался, что активно пробовал вейпы, поскольку они модные среди сверстников, приобретали они их через агрегаторы объявлений», — рассказал мужчина.

На данный момент лечения от болезни нет, передали в региональном Роспотребнадзоре.

«Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. Тяжелое заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но может вызывать болезни легких, если регулярно его вдыхать», — сообщил Роспотребнадзор по Томской области.

В ведомстве отметили, что болезнь проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. EVALI выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Впервые про облитерирующий бронхиолит заговорили, когда в Америке массово заболели рабочие предприятия по производству попкорна. Врачи тогда обратили внимание на вред паров диацетила, которые и могут вызвать болезнь.

Кандидат медицинских наук, заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова в беседе с E1.RU рассказала, что вейпы не уступают сигаретам по вреду для здоровья.

«Вейп — это парогенератор, в котором растворено множество токсичных веществ. Нельзя сравнивать, что вреднее — сигарета или вейп. Они одинаково вредны. Помимо никотина, в жидкости растворены другие токсичные вещества: формальдегид, глицерин. Всё это подогревается и доходит до легких, губит их: приводит к бронхиальной астме и повышает риск развития рака. При вдыхании аэрозоля поражаются мелкие бронхи — бронхиолы, потом сами легкие», — объяснила пульмонолог.

На месте легочной ткани разрастается соединительная ткань — рубец. Она не эластична и не может выполнять дыхательную функцию.

Первый случай смерти от этой болезни был зарегистрирован в 2019 году в США, а в июне 2021 года в одной из детских больниц Москвы EVALI диагностировали у подростка. Долгое время он провел в отделении интенсивной терапии.

«Врачи первое время не могли диагностировать, что происходит с людьми, почему появляются одышка, затрудненное дыхание, температура, боли в груди. Потом была выявлена связь между вдыханием паров и этими симптомами. Всё это грозит закончиться эмфиземой легких (патология проявляется одышкой, кашлем и признаками дыхательной недостаточности). Вейп — бомба замедленного действия», — подытожила пульмонолог.

Почитайте рассказ жителя Екатеринбурга, который бросил курение вейпов после работы на предприятии по их производству.

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Болезнь Смертельная болезнь Вейп Вейпы Курение
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Комментарии
7
Гость
2 часа
Вместо того, чтобы копеечными подачками стимулировать рожать малолеток, лучше бы власти озаботились сохранением здоровья подростков и молодежи. Полный запрет вейпов, очень жесткие меры к закладчикам. Что сложного то все это продвинут на законодательном уровне?
Гость
3 часа
Китайская химия повсюду и в еде тоже
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