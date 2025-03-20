По России распространяется «попкорновая болезнь» — она неизлечима и может привести к смерти

Единичные случаи выявления болезни уже зафиксированы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











По России распространяется «попкорновая болезнь» (официальное название — EVALI), которая возникает из-за курения вейпов. Главная опасность EVALI в том, что болезнь может привести к инвалидизации или даже к летальному исходу, а лечения от нее нет, пишут «Известия».

Один из первых случаев заболевания выявили у подростка в Томске, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Мальчик долгое время чувствовал себя плохо, однако врачи не могли поставить диагноз — симптомов пневмонии не было, рассказал отец подростка «Известиям».

«У ребенка были ничем не обоснованная головная боль и слабость на протяжении месяца, периодически скакало давление, из-за чего были вынуждены приостановить обучение в школе и начать комплексное обследование», — сообщил отец мальчика в разговоре с изданием.

Подростку экстренно сделали КТ легких — тогда и обнаружили повреждения.

Источник: rpntomsk / T.me











«Сын признался, что активно пробовал вейпы, поскольку они модные среди сверстников, приобретали они их через агрегаторы объявлений», — рассказал мужчина.

На данный момент лечения от болезни нет, передали в региональном Роспотребнадзоре.

«Сегодня медицина не имеет эффективного лечения для этой формы бронхиолита. Тяжелое заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он безопасен, если употреблять его вместе с едой, но может вызывать болезни легких, если регулярно его вдыхать», — сообщил Роспотребнадзор по Томской области.

В ведомстве отметили, что болезнь проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. EVALI выявляется при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Впервые про облитерирующий бронхиолит заговорили, когда в Америке массово заболели рабочие предприятия по производству попкорна. Врачи тогда обратили внимание на вред паров диацетила, которые и могут вызвать болезнь.

Кандидат медицинских наук, заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова в беседе с E1.RU рассказала, что вейпы не уступают сигаретам по вреду для здоровья.

«Вейп — это парогенератор, в котором растворено множество токсичных веществ. Нельзя сравнивать, что вреднее — сигарета или вейп. Они одинаково вредны. Помимо никотина, в жидкости растворены другие токсичные вещества: формальдегид, глицерин. Всё это подогревается и доходит до легких, губит их: приводит к бронхиальной астме и повышает риск развития рака. При вдыхании аэрозоля поражаются мелкие бронхи — бронхиолы, потом сами легкие», — объяснила пульмонолог.

На месте легочной ткани разрастается соединительная ткань — рубец. Она не эластична и не может выполнять дыхательную функцию. Анна Петухова, пульмонолог

Первый случай смерти от этой болезни был зарегистрирован в 2019 году в США, а в июне 2021 года в одной из детских больниц Москвы EVALI диагностировали у подростка. Долгое время он провел в отделении интенсивной терапии.

«Врачи первое время не могли диагностировать, что происходит с людьми, почему появляются одышка, затрудненное дыхание, температура, боли в груди. Потом была выявлена связь между вдыханием паров и этими симптомами. Всё это грозит закончиться эмфиземой легких (патология проявляется одышкой, кашлем и признаками дыхательной недостаточности). Вейп — бомба замедленного действия», — подытожила пульмонолог.