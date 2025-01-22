«Больше нас не вызывайте!» К пациентке с инфарктом дважды приезжала скорая, но в больницу не забрала, и женщина скончалась

Надежда Ахметшина жаловалась на боли в груди, но их списали на остеохондроз Источник: Леонид Меньшенин, родственники погибшей, Семен Казьмин (коллаж)











В небольшом городке Сатке Челябинской области скончалась 67-летняя Надежда Ахметшина. По словам родных, в новогодние каникулы она дважды вызывала скорую помощь из-за боли в груди, но госпитализировать ее не стали, посоветовали после выходных обратиться к участковому врачу. До первого рабочего дня пациентка не дожила, ее не стало утром 9 января. Среди причин смерти значатся: инфаркт миокарда, кардиогенный шок, фибрилляция желудочков, гипертоническая болезнь. Дети Надежды Ивановны намерены добиваться ответственности для медиков, но возможно ли это? Наши коллеги из 74.RU попытались разобраться вместе с экспертами.

«Сказали, что у нее хондроз»

Дочь умершей пациентки рассказала свою версию случившегося. По ее словам, Надежда Ивановна почувствовала себя плохо еще 5 января.

— Мама вызывала скорую с болями в груди. Медики приехали, сказали, что у нее хондроз. ЭКГ не делали. Сказали: «Больше нас не вызывайте, идите на прием к врачу». Я сказала ей: «Вызывай в любом случае скорую, я с ними поговорю», потому что она человек советского склада, что ей ничего не должны, — объяснила дочь. — Потом она опять вызывает, ей опять сказали: «У вас ничего нет, у вас хондроз». Какой-то укол обезболивающий сделали, и всё. А 9 января брату позвонили, сказали, что маму реанимировали 40 минут. Она спускалась по лестнице и упала. Врач, который выезжал на вызов, спросил: «Почему ей два дня отказывали в госпитализации? Если бы ее положили в больницу, всё бы было по-другому».

Дети Надежды Ивановны недоумевают, почему медики так относятся к пожилым пациентам. Только в их семье это второй трагический случай.

— У отца то же самое было два года назад. Он упал, его привезли [в больницу], сказали: «У него ничего нет, везите обратно». А у него гематома обширная в головном мозге. Он не был обследован, — говорит она. — Наутро его увезли в больницу снова, делали трепанацию черепа — из Челябинска приезжал врач, месяц его держали, но с такими травмами, естественно, никто не выживает.

«Будет дана оценка»

Близкие умершей обратились с жалобами в Минздрав, в приемную губернатора и в прокуратуру с просьбой обратить внимание на службу скорой помощи Сатки.

— Брату сказали, что фельдшеры получили наказание, а мне не интересно, что они там получили, — говорит дочь. — Просто это систематически происходит в этой Сатке, пенсионеры — никак, если мама скорую вызывала, я всегда параллельно звонила, говорила: «У нее есть дети, пожалуйста, заберите и оказывайте помощь».

В Минздраве региона после случившегося пообещали провести проверку.

— По факту оказания медицинской помощи Министерством здравоохранения Челябинской области инициирована ведомственная проверка качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в станции скорой медицинской помощи Сатки. В результате проверки будет дана оценка действиям медицинских работников, — пообещали в региональном Минздраве.

Смерть по неосторожности?

После того как история попала в СМИ, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Но, по мнению юристов, серьезного наказания или реального срока для медиков ждать не стоит.

Виновному по ч. 2 ст. 109 УК РФ грозит до трех лет лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок с запретом занимать определенные должности.

— Для меня как для специалиста очевидно, что, если уголовное дело возбуждено, значит, будет назначена судебная медицинская экспертиза, призванная установить причину смерти, а также установить наличие причинной связи между смертью и действиями медицинского работника. Следователям предстоит ответить на ряд вопросов, из которых наиболее важны следующие: отчего наступила смерть человека и не наступила ли она от ошибочных действий медика. Имелись ли у медика основания для госпитализации человека или, наоборот, для отказа в этом, ведь эти правила предусмотрены в стандартах и регламентах оказания срочной медпомощи. Какие нарушения регламентов допущены медиком и каким образом они повлияли или могли повлиять на развитие ситуации, — перечисляет председатель коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Илья Филатов. — На самом деле таких существенных по значимости вопросов может быть до нескольких десятков.

Даже если в действиях фельдшеров найдут нарушения, они могут уйти от ответственности.

— Медики тоже могут ошибиться, но далеко не во всех случаях их действия расцениваются как преступные. Как правило, это происходит, если ими нарушена процедура, требования нормативных актов или допущены грубые ошибки при постановке диагноза или тактике лечения, такие как отказ в госпитализации, — говорит юрист. — При этом на данный момент уже сформирована практика взыскания морального вреда с медицинских учреждений в случаях незаконного отказа от госпитализации.

Также Илья Филатов подчеркнул, что «медицинские» дела могут заканчиваться приговором в отношении врачей, но едва ли речь будет идти о лишении свободы.

— Как правило, в описанных ситуациях может применяться как статья 124 Уголовного кодекса РФ («Незаконный отказ в медицинской помощи»), так и статья 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Речи о реальном лишении свободы не идет, поскольку обе статьи относятся к категории «легких», — заключил эксперт.

«За 10 лет мы посадили бы 60 тысяч врачей»

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский привел данные СК по медицинским делам, и цифры говорят не в пользу родственников пациентов.

— Если посмотреть статистику Следственного комитета, то ежегодно к ним поступает около шести тысяч заявлений о возбуждении уголовных дел, возбуждается около двух тысяч, а до суда доходит 170. По-моему, 15% приговоров являются оправдательными, — говорит эксперт. — Получается, что только порядка 3% заявлений удовлетворенных. При этом дела длятся и по восемь лет… А сейчас, в связи с отменой 238-й статьи в отношении врачей, ситуация ухудшится намного и дел станет еще меньше.

По словам Александра Саверского, в России фактически нет системы защиты прав пациентов.

— Защита прав застрахованных, которая есть в ОМС, заключается в том, что они не защищают права застрахованных, а зарабатывают деньги на штрафах медицинских организаций и о результатах проверок зачастую даже не сообщают пациентам, — приводит пример наш собеседник.

Уголовные дела — тоже путь тупиковый.

— Уголовные дела — это вообще не способ удовлетворить потерпевших и добиться какой-то справедливости. Представьте себе, что вдруг все эти шесть тысяч заявлений бы удовлетворили и приговоры были бы вынесены, и так каждый год. За 10 лет мы посадили бы 60 тысяч врачей. А поскольку мы говорим в основном о пяти специальностях, которые попадают под уголовку, — это сотрудники скорой помощи, хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, то всё — до свидания. Собственно говоря, это основные специальности, которые спасают жизни. То есть ясно, что это какая-то дурацкая совершенно ситуация, и люди в уголовные дела подаются, потому что ничего другого практически нет.

Альтернативой уголовному делу является гражданский иск, но и здесь всё сложно.

— Для самих потерпевших это тоже ад, потому им нужно фактически всю работу выполнить за следователей, доказать вину, оплатить экспертизу, которая нередко бывает против них же, и даже сформулировать вопросы на экспертизу может грамотно далеко не каждый человек, — объясняет эксперт. — Люди пользуются, но это такое себе решение, оно все-таки про возможность допросить, лично посмотреть в глаза «вредителю», ну и про деньги, конечно.

Президент «Лиги защитников пациентов» уверен, что правильным решением вопроса является административная ответственность для врачей, но в России ее нет.