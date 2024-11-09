«Нет смысла лечить то, что и так лечится». Врачи объяснили, почему всем ставят один диагноз, невзирая на Коксаки

По словам терапевта, сегодня как таковой противовирусной терапии не существует Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В сезон простуд по городам ходят самые разные вирусы: осенью активизируются грипп и ОРВИ, местами вспыхивает пневмония, а вместе с тем не дремлет и ковид. А еще появляются новые и возвращаются давно забытые инфекции. Например, вирус Коксаки, который привезли российские туристы из Турции.

Люди часто не успевают выздороветь до конца, как тут же заражаются снова. Осень превращается в карусель инфекций. Но в заключении врача пациенты чаще всего видят один и тот же диагноз: «Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная» . Хотя и вирусы, и симптомы могут быть разными.

Диагноз один, а болезнь другая

На неверную постановку диагноза MSK1.RU пожаловалась москвичка Екатерина. По ее словам, врачи ставят «острую инфекцию верхних дыхательных путей неуточненную» всем подряд, хотя пациенты заражены вполне определенным вирусом — Коксаки.

— Педиатры в случае болезни ребенка ставят всем один диагноз — J06.9 «Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная». При этом у детей все признаки энтеровирусной инфекции Коксаки. Мы с этой проблемой столкнулись не одни, как минимум пятеро детей в нашем районе в такой же ситуации. Занижают статистику энтеровируса и повышают статистику острой инфекции верхних дыхательных путей, — рассказала MSK1.RU Екатерина.

На это обратила внимание и другая москвичка, Елена. За последний год она болела дважды. Из симптомов — насморк, кашель, боль в горле, температура. В заключении врача она тоже видела один и тот же диагноз: «Острая инфекция верхних дыхательных путей неуточненная».

— Я болела сначала зимой, а потом по весне. Оба раза врачи поставили диагноз «острая инфекция неуточненная». Мазки мне никакие не делали. И лечение оба раза было примерно одинаковым: противовирусные, леденцы от боли в горле, капли от насморка. В общем, всё по классике, — отметила Елена.

Источник: читатель MSK1.RU











Ответ терапевта

Когда простывший пациент приходит на прием к врачу, медику нужно понять главное: грипп это или ОРВИ , рассказал MSK1.RU врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Эти заболевания очень похожи друг на друга, но всё же имеют различия. Например, при гриппе у человека сильно поднимается температура (вплоть до 40 °С), а насморк и кашель появляются только на 2–3-й день болезни.

— По тому, как у человека развивается болезнь, врач должен приблизительно понять, это вирус гриппа или другое какой-то. ОРВИ — это группа заболеваний, вызванных различными вирусами. И здесь мы, как правило, объединяем, потому что лечение острой вирусной инфекции у нас стандартное, — объяснил MSK1.RU Кондрахин.

По словам терапевта, сегодня как таковой противовирусной терапии не существует . Поэтому в случае ОРВИ пациенту назначают стандартное лечение, которое никак не меняется в зависимости от вируса. Будь это риновирус или коронавирус, лечить будут одинаково.

Противовирусной терапии как таковой нет. Поэтому мы не проводим дополнительные методы обследования, а начинаем лечение. Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Если же лечение не помогает, скорее всего, пациент страдает от иной инфекции. Тогда ему назначают дополнительные анализы и обследования и корректируют терапию, отметил Андрей Кондрахин.

На точный диагноз нужны деньги

Чтобы поставить точный диагноз, врачи должны провести микробиологические и эпидемиологические исследования. Но если назначать такие анализы каждому пациенту, то на это просто не хватит денег, рассказал MSK1.RU терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

— Если мы будем это делать каждому пациенту с насморком, то нам не хватит микробиологических и вирусологических лабораторий. Всё упирается в экономическую составляющую этого процесса, — объяснил MSK1.RU Карабиненко.

Понимаете, нет смысла лечить то, что и так хорошо лечится и проходит бесследно. Александр Карабиненко терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, пульмонолог

Диагностировать грипп или коронавирус сегодня легко — как все мы знаем, для этого пациентам делают мазок, который быстро показывает результат. А вот для определения других респираторных инфекций требуется время и ресурсы, уточнил терапевт. Поэтому больным просто назначают противовирусные препараты широкого спектра , чтобы «улучшить сопротивляемость организма».

Когда же человек находится в угрожающем жизни состоянии, тогда медики подключают все виды диагностики. Как правило, это происходит во время массового распространения какого-либо вируса.

— Когда ходит какая-то конкретная инфекция, тогда ей начинают болеть многие люди. Это уже называется вспышкой инфекции. Это эпидемиологический спектр проблемы, тогда делается целенаправленное исследование этих случаев микробиологами и вирусологами, — добавил в разговоре с MSK1.RU Карабиненко.

«Искусство диагностики немножко отстает»

Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский тоже отметил, что для определения конкретного патогена медикам нужно время и ресурсы, которые в большинстве случаев и не требуются.

— Это не всегда делается. Я вам даже скажу, что это не всегда важно. Всё равно способ лечения — это семь дней дома. Через семь дней всё проходит у людей, грипп ли это или легкие штаммы SARS-CoV-2, — сказал MSK1.RU Аграновский.

Но если сразу не поставить точный диагноз, можно пропустить инфекцию, которая приводит к более тяжелым последствиям, подчеркнул профессор. Например, вирус Коксаки, который сейчас распространяется по России.

— Я бы лично организовал диагностическую работу более тщательно. Искусство диагностики сейчас, к сожалению, немножко отстает от успехов компьютеризации. Старые врачи делали это без всяких серологических и ПЦР-тестов, — подчеркнул в разговоре с MSK1.RU вирусолог.

Сейчас, я думаю, это искусство уходит. Значит, надо ставить лабораторные тесты. Алексей Аграновский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук

А вам ставили диагноз J06.9? Да, и много раз Да, однажды Нет, никогда с таким не сталкивался