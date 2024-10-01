«Всё брошено»: ярославна пожаловалась на отсутствие горячей воды в детской больнице

В детской больнице нет горячей воды Источник: Яндекс. Панорамы / Maps











Мама 5-месячного ребенка пожаловалась на отсутствие горячей воды в детской больнице на улице Терешковой в Ярославле.

— Лежим в детской больнице. В палатах нет горячей воды из-за замены труб на теплотрассе. Малышей не искупать, не подмыть. Рабочих нет на объекте, всё брошено. Неужели дети должны страдать из-за этого? — написала Екатерина Шубина 30 сентября на странице губернатора Михаила Евраева во «ВКонтакте».

В региональном Минздраве подтвердили, что в здании детского стационара Центральной городской больницы на Терешковой, 22, действительно с июня 2024 года отсутствует горячая вода. Причина — ремонт теплосети.

— В адрес ресурсоснабжающей организации неоднократно направлялись обращения о необходимости завершения работ в кратчайшие сроки, — пояснили в правительстве.

При этом в Минздраве добавили, что в каждом блоке отделения выделены помещения, где установлены водонагреватели. Поэтому возможность воспользоваться горячей водой у пациентов есть.

Свой комментарий по ситуации дали в ПАО «ТГК-2», которое и занимается ремонтом:

— На сегодняшний день ярославские тепловые сети ПАО «ТГК-2» продолжают работы по замене тепломагистрали диаметром 400 мм на улице Кооперативной. Реконструкция проводится в течение нескольких месяцев с целью замены отработавшей свой ресурс тепловой сети на новую для повышения надежности теплоснабжения жителей центрального района. Работы ведутся поэтапно, ограничение подачи горячей воды полностью не производится. Данные работы в том числе сказываются на качестве горячего водоснабжения потребителей близлежащих домов и зданий.

Как отметили в «ТГК-2», на время ремонта потребителям подают не горячую, а теплую воду.

— Горячее водоснабжение осуществляется с подающего трубопровода со сниженными параметрами теплоносителя (на вводе в здание поликлиники на ул. Терешковой температура сетевой воды составляет 48 °C). После окончания работ 3 октября циркуляция горячей воды будет восстановлена. Компания приносит извинения за временные неудобства, — добавили в пресс-службе компании.

Однако в правительстве сообщили, что уже 1 октября горячее водоснабжение в детском стационаре возобновлено.

В прокуратуре сообщили, что начали проверку по жалобам ярославцев на отсутствие горячего водоснабжения в поликлинике.