«Всё брошено»: ярославна пожаловалась на отсутствие горячей воды в детской больнице

Мама 5-месячного ребенка пожаловалась на отсутствие горячей воды в детской больнице на улице Терешковой в Ярославле.
— Лежим в детской больнице. В палатах нет горячей воды из-за замены труб на теплотрассе. Малышей не искупать, не подмыть. Рабочих нет на объекте, всё брошено. Неужели дети должны страдать из-за этого? — написала Екатерина Шубина 30 сентября на странице губернатора Михаила Евраева во «ВКонтакте».
В региональном Минздраве подтвердили, что в здании детского стационара Центральной городской больницы на Терешковой, 22, действительно с июня 2024 года отсутствует горячая вода. Причина — ремонт теплосети.
— В адрес ресурсоснабжающей организации неоднократно направлялись обращения о необходимости завершения работ в кратчайшие сроки, — пояснили в правительстве.
При этом в Минздраве добавили, что в каждом блоке отделения выделены помещения, где установлены водонагреватели. Поэтому возможность воспользоваться горячей водой у пациентов есть.
Свой комментарий по ситуации дали в ПАО «ТГК-2», которое и занимается ремонтом:
— На сегодняшний день ярославские тепловые сети ПАО «ТГК-2» продолжают работы по замене тепломагистрали диаметром 400 мм на улице Кооперативной. Реконструкция проводится в течение нескольких месяцев с целью замены отработавшей свой ресурс тепловой сети на новую для повышения надежности теплоснабжения жителей центрального района. Работы ведутся поэтапно, ограничение подачи горячей воды полностью не производится. Данные работы в том числе сказываются на качестве горячего водоснабжения потребителей близлежащих домов и зданий.
Как отметили в «ТГК-2», на время ремонта потребителям подают не горячую, а теплую воду.
— Горячее водоснабжение осуществляется с подающего трубопровода со сниженными параметрами теплоносителя (на вводе в здание поликлиники на ул. Терешковой температура сетевой воды составляет 48 °C). После окончания работ 3 октября циркуляция горячей воды будет восстановлена. Компания приносит извинения за временные неудобства, — добавили в пресс-службе компании.
Однако в правительстве сообщили, что уже 1 октября горячее водоснабжение в детском стационаре возобновлено.
В прокуратуре сообщили, что начали проверку по жалобам ярославцев на отсутствие горячего водоснабжения в поликлинике.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан при оказании медицинской помощи несовершеннолетним. Кроме того, будет дана оценка законности действий ресурсоснабжающей организации при проведении работ по ремонту тепловых сетей, а также при обеспечении учреждения здравоохранения коммунальными услугами, — сообщили в прокуратуре Ярославской области 1 октября.