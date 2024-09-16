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Здоровье «Регулярно что-то убираем, что-то вставляем». Депутат Госдумы объяснил, почему в России пропадают важные онкопрепараты

«Регулярно что-то убираем, что-то вставляем». Депутат Госдумы объяснил, почему в России пропадают важные онкопрепараты

Александр Петров также предупредил о критической нехватке лекарств, которая будет через несколько лет

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Самая острая проблема с лекарствами возникнет примерно через пять лет, прогнозирует политик

Пациенты с онкологией всё чаще жалуются на пропажу препаратов, применяемых в редких случаях рака. Недавно Минздрав не включил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств «Лорлатиниб», который использовали для лечения рака легкого. При этом власти уверяют, что беспокоиться не о чем: если лекарства и исчезли из списка, то очень скоро их заменят новыми, более эффективными средствами.

— Регулярно что-то убираем [из перечня ЖНВЛП], что-то вставляем. Появляются новые препараты, более качественные, более точечные и таргетные, тем более в онкологии. Когда говорят: «Вот этот препарат исчез», это означает, что, может быть, появился новый препарат, который внесли в этот список, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

Сказать, что точно вот просто исключили и оставили пациентов без лекарства, — да не верю я!

Александр Петров напомнил, что перечень ЖНВЛП составляют квалифицированные врачи, профессионалы федерального уровня, в том числе и онкологи.

— Поэтому сказать, что доктора вычеркнули сами из списка препарат, — сложно верится, — отметил он в разговоре с MSK1.RU.

По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья, список жизненно важных препаратов полностью обеспечен финансированием, крупных сбоев в поставке таких лекарств не происходит.

— У нас бывают риски дефектуры, когда в каком-то регионе кончаются. Но мы приняли закон: сейчас можно перебрасывать [препараты] из региона в регион. Сегодня лекарства закупаются заранее, можно в декабре уже закупать на следующий год, и у нас исчезли вот эти январские дыры, которые были регулярными, — объяснил MSK1.RU Александр Петров.

Самая острая проблема с лекарствами возникнет примерно через пять лет, прогнозирует парламентарий. Она может возникнуть из-за того, что «недружественные страны» постепенно сворачивают свои программы присутствия в России.

— Мы должны большое количество лекарственных препаратов завезти. Мы будем заниматься созданием инновационных препаратов. У нас список — больше 100 препаратов сейчас, которыми уже плотно занимаются. Выбрали молекулы, которые нужно воспроизвести химическим синтезом. И органики, химики занимаются сегодня созданием таких производств, — рассказал MSK1.RU член Комитета Госдумы по охране здоровья.

Конечно, еще иностранных лекарств много. Я точно знаю, их будет меньше.

Ранее Александр Петров также объяснил, почему из российских аптек всё чаще исчезают инсулиновые препараты. По словам властей, дефицита инсулина в стране нет — нехватка лекарства временная, чаще всего она возникает из-за инфляции.

ПО ТЕМЕ
Онкопрепараты Рак Дефицит Исчезновение ЖНВЛП Госдума
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