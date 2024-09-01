Перестаньте делать это сразу, как проснетесь: кардиолог назвала вредную утреннюю привычку

Такая радость — выспаться! Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Хороший сон и радость от пробуждения, как и вкусный полезный завтрак, — важная часть нашего ежедневного распорядка дня. Ведь от того, как мы встретим утро, во многом зависят наша продуктивность и энергия в течение всего дня. А если и спалось плохо, и будильник заставил буквально вскочить с кровати, и завтрак мы пропустили — все, день не задался.

Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала Доктору Питеру о том, что есть одна утренняя привычка, от которой точно стоит избавиться. Она способна негативно влиять на психику и повышать свойственную многим в последнее время тревожность.

Эта вредная привычка — сразу после пробуждения хватать в руки телефон.

Ольга Бокерия — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, дочь легендарного кардиохирурга, профессора, академика Лео Бокерии.

— Есть интересный факт: когда вы утром просыпаетесь и хватаете в руки телефон, вы нарушаете естественный процесс просыпания своего мозга. В норме он должен пройти четыре стадии — от тета-волн к дельта-волнам, альфа-волнам и бета-волнам. Но вы не даете ему это сделать. Вы сразу из дельта-волн бросаете его в бета-волны, которые нас сопровождают на протяжении бодрствования. И таким образом вы подвергаете свой мозг ненужному стрессу», — рассказывает Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.

Для того чтобы помочь мозгу «прийти в себя», кардиолог советует хотя бы полчаса после сна не пользоваться телефоном. Так же стоит поступать и вечером, перед тем как заснуть.

Сделайте утро добрым

Утреннее самочувствие часто напрямую связано с количеством и качеством сна, а также с настроением и мыслями, с которыми вы вечером засыпали. Поэтому сначала надо наладить сон, а потом уже можно заняться и распорядком на утро.

Кроме отказа от телефона по утрам, психологи ранее называли еще 12 привычек, которые помогут вам просыпаться с удовольствием. Попробуйте.

Готовьтесь к утру с вечера. Если первое, что вы видите утром, — раскиданная одежда и немытая посуда, скверное настроение на старте дня вам обеспечено. Запланируйте время на утро. Заложите заранее чуть больше времени на утренние сборы, чтобы избежать тревоги и опоздания на работу. Просыпайтесь в одно и то же время. Пробуждение и засыпание по часам настраивают циркадный ритм, помогают повысить продуктивность и настроение в течение предстоящего дня. Не ставьте будильник на повтор. Повтор будильника — всегда шанс поспать «еще пять минуточек» и нарушить все свои планы. Один будильник поможет выработать привычку просыпаться сразу. Сделайте звонок будильника на средней громкости. Резкий и громкий звук будет раздражать и заставлять ваш мозг испытывать стресс с первых секунд пробуждения. Оставьте время на «проснуться». Попробуйте добавить действие, которое будет переходным между сонным состоянием и пробуждением. Например, посчитайте до пяти в кровати, после откройте глаза и хорошенько потянитесь. Выпейте стакан воды. Создайте привычку выпивать стакан воды после пробуждения. Не делайте резких движений. Все происходящее с вами в первый час после пробуждения в идеале должно соответствовать тому ритму, в котором утром находится ваше тело. Сделайте небольшую зарядку. Утренняя разминка поможет вашему телу проснуться и подготовиться к новому дню. Насладитесь началом дня. Многие бытовые процессы могут быть не только функциональными, но и приятными. Можно, например, чуть дольше постоять под душем или послушать любимые песни, пока чистите зубы. Окружите себя приятными мелочами. Например, чай из любимой кружки, любимое блюдо на завтрак, вкусные духи перед выходом, приятные средства для гигиенических процедур. Расставьте приоритеты. Чтобы перейти от личных дел к рабочим, можно для начала составить план дня или пробежаться по нему глазами и обновить.

Не ставьте будильник на повтор Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Долго спать вредно?

Ранее мы рассказывали о том, что долго спать не всегда полезно. Более того, такая привычка может говорить о том, что есть проблемы со здоровьем.

В среднем взрослым людям ежедневно требуется около 7–8 часов сна , чтобы полноценно отдохнуть и зарядиться энергией, восстановить работу головного мозга и всего организма. Ну а если хочется поспать, например, 10–12 часов ? Некоторые исследования говорят о том, что, если заметили в себе такую потребность, следует наведаться к врачу.

По словам невролога Екатерины Демьяновской, длительный сон может также быть связан с повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа.

Екатерина Демьяновская — невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, эксперт лаборатории «Гемотест».

У людей с гиперсомнией (так называется потребность слишком долго спать) риск сахарного диабета вдвое выше, чем у тех, кто спит 7–8 часов и полноценно высыпается. Помимо того, такие «сплюшкины» больше подвержены ожирению и нарушению обменных процессов.

Нередко нарушения сна, включая гиперсомнию, могут у части людей сопровождать депрессию и тревожные расстройства.