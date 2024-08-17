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Здоровье карточки Врачи назвали норму сахара в крови у женщин. Знаете, какой уровень должен быть у вас?

Врачи назвали норму сахара в крови у женщин. Знаете, какой уровень должен быть у вас?

По каким симптомам понять, что со здоровьем начались проблемы

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Врачи подчеркивают, что уровень сахара в крови с возрастом меняется

Зачастую люди до последнего не идут в больницу, даже если чувствуют себя не очень хорошо. Что уж говорить о регулярной сдаче анализов, когда ничего не болит. Но в случае с сахаром в крови такой подход может оказаться опасным — ведь симптомы повышенного или пониженного уровня проявляются, уже когда начались проблемы. Рассказываем, какой уровень сахара в крови считается нормой у женщин разных возрастов и как по самочувствию понять, что пора в больницу.

  1. Что показывает уровень сахара в крови
  2. От чего зависит уровень сахара в крови
  3. Как нормальный уровень сахара в крови меняется с возрастом женщины
  4. Чем грозит повышенный сахар в крови
  5. Чем грозит пониженный сахар в крови
  6. Как держать уровень сахара в норме
  7. Опрос
1

Что показывает уровень сахара в крови

Получив на руки результаты анализов, человек без медицинского образования сходу и не поймет, что значит показатель ммоль/л. Чтобы в этом разобраться, нужно знать, откуда в крови берется сахар. Он попадает в организм вместе с едой, после чего, во время пищеварения, всасывается в кровь. И по анализам мы можем понять, насколько хорошо этот процесс работает.

— Уровень сахара в крови — это показатель того, насколько хорошо ткани организма усваивают глюкозу, — объяснил врач Роман Иванов. — Если он слишком высокий, это значит, что в организме есть проблема с транспортировкой глюкозы в клетки.

Роман Иванов — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Научный сотрудник лаборатории патологии кожи у детей отдела научных исследований в педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Эксперт лаборатории «Гемотест».

2

От чего зависит уровень сахара в крови

Так как сахар попадает в наш организм с пищей, то в первую очередь на его уровень в крови влияет то, что и сколько мы едим.

— Сразу после еды уровень сахара повышается, а потом постепенно падает, — объяснила врач-эндокринолог Ольга Махрова. — Если человек съел шоколадку, пирожное, несколько ложек варенья или любую другую еду, богатую простыми углеводами, сахар повышается быстро. Макароны, каша или другие медленные углеводы дольше расщепляются в желудке и кишечнике, поэтому сахар поступает в кровоток медленно и постепенно.

Ольга Махрова — врач-эндокринолог, окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. Эксперт лаборатории «Гемотест».

Кроме еды, на уровень сахара в крови влияет и то, занимаетесь ли вы спортом, как часто испытываете стресс, а также принимаете ли препараты, влияющие на уровень глюкозы, как часто нервничаете и склонны ли вы генетически к диабету.

У женщин на уровень сахара в крови также влияет и гормональный фон: показатели могут меняться в периоды менструации, беременности и менопаузы.

3

Как нормальный уровень сахара в крови меняется с возрастом женщины

Чтобы узнать свой уровень сахара, необходимо сходить в больницу и сдать анализ крови. Так как сахар попадает в организм через еду, для точных результатов необходимо приходить утром и не позавтракав.

Норма уровня сахара зависит от возраста: у детей и подростков здоровый показатель — 3,33–5,55 ммоль/л. У взрослых женщин от 18 и до 60 лет нормальный результат — 4,11–6,1 ммоль/л. В зрелом возрасте уровень сахара в крови увеличивается еще сильнее — до 4,56–6,38 ммоль/л.

Особое внимание на уровень сахара стоит обратить будущим мамам, так как у беременных женщин норма отличается.

— При беременности уровень сахара в крови снижается из-за высокого расхода питательных веществ на растущий плод и некоторых других естественных изменений в организме женщины в этот период. Нормальный показатель сахара для будущих мам — 4,11–5,1 ммоль/л. Если уровень глюкозы натощак превышает 5,1 ммоль/л, это может сигнализировать о гестационном сахарном диабете, — отмечает Роман Иванов. — Это заболевание развивается из-за того, что некоторые гормоны, вырабатываемые плацентой, повышают резистентность клеток к инсулину, без которого глюкоза не может в них проникнуть.

4

Чем грозит повышенный сахар в крови

Если вы сдали анализы и показатель сахара оказался выше нормы — значит, у вас гипергликемия, которая чаще всего указывает на сахарный диабет.

— Также уровень глюкозы может повыситься из-за заболеваний печени и поджелудочной железы, наличия ВИЧ-инфекции или гормональных сбоев, — подчеркнул Роман Иванов.

Если долгое время игнорировать повышенный уровень сахара, проблемы могут начаться во всем организме.

— Повышенный уровень сахара в крови может способствовать развитию атеросклероза, что увеличивает риск инфаркта и инсульта, — отмечает врач Надежда Подкорытова. — Также гипергликемия может привести к диабетической нефропатии, что постепенно ухудшает функцию почек.

Надежда Подкорытова — коммерческий директор, главный врач «ИНВИТРО-Урал». Окончила Челябинскую государственную медицинскую академию, специальность — «лечебное дело». Врач лабораторной диагностики, терапевт.

Помимо этого, повышенный сахар негативно влияет на сетчатку глаза, что может привести к потере зрения, а также поражает нервы, из-за чего у человека могут начаться боли в ногах, покалывание и онемение.

На гипергликемию может указывать: повышенная утомляемость, сухость кожи, постоянная жажда, частое мочеиспускание, ухудшение зрения, а также частые инфекционные заболевания.

5

Чем грозит пониженный сахар в крови

Пониженный сахар в крови — гипогликемия — встречается намного реже, чем повышенный. Чаще всего низкий показатель у здоровых людей говорит о долгом голодании или чрезмерно жесткой диете. Также гипогликемия встречается у диабетиков, которым неправильно подобрали дозы сахароснижающих препаратов, и у людей, страдающих онкологией, поражением печени и почек.

— Экстремально низкий уровень сахара может привести к потере сознания и инсульту, — отмечает Надежда Подкорытова. — Гипогликемия также может вызвать хронические тревожные состояния и депрессию.

Снижение сахара в крови сразу влияет на самочувствие: страдающие от гипогликемии чувствуют слабость, утомляемость и головокружение, а также головную боль. Из-за нехватки глюкозы у человека появляется тремор в руках и ускоряется сердцебиение.

6

Как держать уровень сахара в норме

В первую очередь, чтобы держать уровень сахара в норме, врачи советуют вести здоровый образ жизни.

— Важно правильно питаться, контролировать вес, стараться не допускать систематических стрессовых ситуаций, — советует Надежда Подкорытова. — Также важно обеспечить нормальную физическую активность.

Отказ от вредных привычек, правильное питание, спорт и хороший сон помогут держать уровень сахара в норме. Также необходимо убедиться, что у вас нет предрасположенности к диабету — если окажется, что у вас уже есть это заболевание или вы находитесь в группе риска, регулярно проверяйте уровень сахара в крови, чтобы вовремя заметить изменения и среагировать на них.

7

Опрос

А вы давно проверяли уровень сахара в крови?

Регулярно проверяю сахар, несмотря на самочувствие
Последний раз проверяла сахар, когда болела
Уже и не помню, когда последний раз сдавала анализ крови

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Уровень сахара Повышенный уровень сахара в крови Глюкоза Здоровье Медицина Врачи Доктора Анализы Симптомы Гипогликемия
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