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Тема дня +74 новых случая заражения в Ярославской области

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В Ярославской области 74 новых заболевших

В Ярославской области 74 новых заболевших

В Ярославской области 2 июня за сутки выявлено 74 новых случая коронавируса. Об этом сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

— В Ярославской области с начала эпидемии 3284 заболевших, новых выздоровевших — 70, летальных — 0, — добавили в оперштабе.

Таким образом, общее количество поправившихся в регионе выросло до 826 человек. Летальных случаев — 14.

Количество заболевших в Ярославской области продолжает расти

Количество заболевших в Ярославской области продолжает расти

В России за сутки зарегистрировано 8863 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В том числе выявлено активно 3715 без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 423 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, выписано 11 108 человек, умерло 5037 человек.

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