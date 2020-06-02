В Ярославской области 2 июня за сутки выявлено 74 новых случая коронавируса. Об этом сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
— В Ярославской области с начала эпидемии 3284 заболевших, новых выздоровевших — 70, летальных — 0, — добавили в оперштабе.
Таким образом, общее количество поправившихся в регионе выросло до 826 человек. Летальных случаев — 14.
В России за сутки зарегистрировано 8863 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. В том числе выявлено активно 3715 без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 423 741 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, выписано 11 108 человек, умерло 5037 человек.