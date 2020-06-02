В Ярославской области 2 июня за сутки выявлено 74 новых случая коронавируса. Об этом сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

— В Ярославской области с начала эпидемии 3284 заболевших, новых выздоровевших — 70, летальных — 0, — добавили в оперштабе.

Таким образом, общее количество поправившихся в регионе выросло до 826 человек. Летальных случаев — 14.