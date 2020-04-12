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Власти просят людей без особой нужды не выходить из дома

Власти просят людей без особой нужды не выходить из дома

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ответил жителям региона, которые просили его в комментариях ввести карантин или принять другие жёсткие меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Публикуем обращение главы региона:

- Реакция на распространение коронавируса - крайне противоположная. Кто-то, узнав о новых заболевших, просит закрыть регион, изолироваться полностью, а кто-то считает, что не стоит из-за небольшого количества больных останавливать жизнь.

Сегодня мы оказались перед дилеммой - как сберечь здоровье и жизни людей и при этом не разрушить экономику. Если прекратить производственные процессы, региону будет сложно выполнить социальные обязательства, не говоря уже о проектах развития.
Поэтому ищем баланс, «золотую середину».

Возобновив работу системообразующих предприятий, прекрасно понимали - какую ответственность на себя берём.

Прошла их первая рабочая неделя, которая показала, что всплеска заболеваемости не произошло. 14 подтверждённых сегодня случаев - отголоски «завезённых» эпизодов. Ситуация управляемая. Все люди были изолированы при постановке предварительного диагноза.

Роспотребнадзор и правоохранительные органы пристально следят за организацией рабочих процессов на предприятиях и мы готовы в любое время воспользоваться правом остановить работу любой компании, если будут нарушены строгие санитарные нормы.

Помогите не допустить негативного развития ситуации. Пожилым нужно обязательно изолироваться, волонтеры помогут принести лекарства и продукты. А соблюдая дистанцирование и меры профилактики, каждый из нас может внести огромный вклад в возвращение к прежней жизни, где все мы можем с удовольствием гулять, спокойно ходить на работу, путешествовать, встречаться с друзьями, жать друг другу руки и обнимать родных.

Сегодня, в вербное воскресение, я желаю всем здоровья, терпимости, тепла и света!

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коронавирускарантинрежим самоизоляцииДмитрий Миронов
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