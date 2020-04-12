Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ответил жителям региона, которые просили его в комментариях ввести карантин или принять другие жёсткие меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Публикуем обращение главы региона:



- Реакция на распространение коронавируса - крайне противоположная. Кто-то, узнав о новых заболевших, просит закрыть регион, изолироваться полностью, а кто-то считает, что не стоит из-за небольшого количества больных останавливать жизнь.

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Сегодня мы оказались перед дилеммой - как сберечь здоровье и жизни людей и при этом не разрушить экономику. Если прекратить производственные процессы, региону будет сложно выполнить социальные обязательства, не говоря уже о проектах развития.

Поэтому ищем баланс, «золотую середину».



Возобновив работу системообразующих предприятий, прекрасно понимали - какую ответственность на себя берём.

