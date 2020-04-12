Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ответил жителям региона, которые просили его в комментариях ввести карантин или принять другие жёсткие меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Публикуем обращение главы региона:
- Реакция на распространение коронавируса - крайне противоположная. Кто-то, узнав о новых заболевших, просит закрыть регион, изолироваться полностью, а кто-то считает, что не стоит из-за небольшого количества больных останавливать жизнь.
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Сегодня мы оказались перед дилеммой - как сберечь здоровье и жизни людей и при этом не разрушить экономику. Если прекратить производственные процессы, региону будет сложно выполнить социальные обязательства, не говоря уже о проектах развития.
Поэтому ищем баланс, «золотую середину».
Возобновив работу системообразующих предприятий, прекрасно понимали - какую ответственность на себя берём.
Прошла их первая рабочая неделя, которая показала, что всплеска заболеваемости не произошло. 14 подтверждённых сегодня случаев - отголоски «завезённых» эпизодов. Ситуация управляемая. Все люди были изолированы при постановке предварительного диагноза.
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Роспотребнадзор и правоохранительные органы пристально следят за организацией рабочих процессов на предприятиях и мы готовы в любое время воспользоваться правом остановить работу любой компании, если будут нарушены строгие санитарные нормы.
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Помогите не допустить негативного развития ситуации. Пожилым нужно обязательно изолироваться, волонтеры помогут принести лекарства и продукты. А соблюдая дистанцирование и меры профилактики, каждый из нас может внести огромный вклад в возвращение к прежней жизни, где все мы можем с удовольствием гулять, спокойно ходить на работу, путешествовать, встречаться с друзьями, жать друг другу руки и обнимать родных.
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Сегодня, в вербное воскресение, я желаю всем здоровья, терпимости, тепла и света!