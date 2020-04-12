«Соблюдать требования самоизоляции»: МЧС предупредило ярославцев об угрозе коронавируса

Главное управление МЧС России по Ярославской области разослало жителям региона СМС с напоминанием о важности соблюдения режима самоизоляции во время пандемии новой коронавирусной инфекции.



— В связи с рисками роста заболеваемости COVID-19 на территории региона, необходимо строго соблюдать требования самоизоляции, — говорится в сообщении. — Нарушая ограничительные меры, вы рискуете своим здоровьем и здоровьем окружающих.



Напомним, на территории Ярославской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции сейчас действует режим повышенной готовности. Власти настоятельно рекомендуют людям не выходить из дома без особой нужны.

