Бывший ярославский губернатор раздал премии лучшим деятелям: кто они

Сегодня в Ярославле прошла премия, учреждённая бывшим ярославским губернатором Анатолием Лисицыным. Премия ежегодная. Это и светский раут, и признание заслуг лучших деятелей прошлого года, которых находят по всей Ярославской области. Номинантами за семь лет премии становились журналисты, бизнесмены, волонтеры, историки, политики, основатели музеев и многие другие ярославцы.



В этот раз премии распределились так.



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Директор Рыбинского неврологического интерната Игорь Синявский (человек действительно необыкновенный — мы делали репортаж об интернате, которым руководит Синявский).

