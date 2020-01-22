23 января четверг
СЕЙЧАС -3°С
usd 61.83
eur 68.52
СЕЙЧАС -3°С
usd 61.83
eur 68.52

Все новости

Все новости
Город

Бывший ярославский губернатор раздал премии лучшим деятелям: кто они

Восемь лучших деятелей минувшего года получили премию «Общественное признание»

731
2 Обсудить

Поделиться

Премия экс-губернатора всегда превращается в светский приём

Премия экс-губернатора всегда превращается в светский приём

Сегодня в Ярославле прошла премия, учреждённая бывшим ярославским губернатором Анатолием Лисицыным. Премия ежегодная. Это и светский раут, и признание заслуг лучших деятелей прошлого года, которых находят по всей Ярославской области. Номинантами за семь лет премии становились журналисты, бизнесмены, волонтеры, историки, политики, основатели музеев и многие другие ярославцы.

В этот раз премии распределились так.

Помощь людям

Директор Рыбинского неврологического интерната Игорь Синявский (человек действительно необыкновенный — мы делали репортаж об интернате, которым руководит Синявский).

Любовь к истории и авиации

Иван Анюховский, председатель Общественной палаты города Переславля-Залесского, почетный гражданин Переславля-Залесского, кавалер Ордена Почета. 

Михаил Скворцов — руководитель клуба «Ярославский авиатор».

— На этой премии нет конъюнктуры. Здесь получают награду лауреаты, которые доказывают, что в этой жизни можно сделать многое, не ноя, не прося, — сказал, вручая награду, депутат муниципалитета Анатолий Каширин.

Бизнес

Евгений Ребров — директор «ИнТА-ЦЕНТР». Евгений умер этим летом, но о нем рассказали его сотрудники. 28 лет назад основал предприятие, специализирующееся на сложных автомобильных узлах.

Экология

Артем Козлов — автор идеи о переработке мусора «ЯрЭкомобиль», руководитель проекта «ЭКО-добро» Сахиба Калаева.

Помощь детям

Игорь Лернер, предприниматель, организатор благотворительные концертов для детей из детских домов и не только. 

— Мир существует не только для того, чтобы заниматься бизнесом. Есть три варианта помощи. Первый — вы не помогаете вообще. Это самый частый. Второй — вы начинаете помогать один. Третий вариант (с моей точки зрения, самый правильный) — помогать вместе.

Личная премия первого губернатора

Лауреат, которого лично выбрал Анатолий Лисицын, — Мурад Аннамамедов, дирижёр. Он получил масонскую шпагу из коллекции бывшего губернатора. Мурад Аннамамедов рассказал, что уже 40 лет руководит оркестром Анатолия Лисицына. Так он назвал губернаторский симфонический оркестр.

Кого наградили в прошлом году.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Общественное признаниеАнатолий Лисицын
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Юля
22 янв 2020 в 22:55

Вот молодец Лисицин, это мужчина с большой буквы. Так держать

ваш господин
22 янв 2020 в 22:52

неужто подкуп нужных людишек?😁