Бывший ярославский губернатор раздал премии лучшим деятелям: кто они

Сегодня в Ярославле прошла премия, учреждённая бывшим ярославским губернатором Анатолием Лисицыным. Премия ежегодная. Это и светский раут, и признание заслуг лучших деятелей прошлого года, которых находят по всей Ярославской области. Номинантами за семь лет премии становились журналисты, бизнесмены, волонтеры, историки, политики, основатели музеев и многие другие ярославцы.
В этот раз премии распределились так.
Помощь людям
Директор Рыбинского неврологического интерната Игорь Синявский (человек действительно необыкновенный — мы делали репортаж об интернате, которым руководит Синявский).
Любовь к истории и авиации
Иван Анюховский, председатель Общественной палаты города Переславля-Залесского, почетный гражданин Переславля-Залесского, кавалер Ордена Почета.
Михаил Скворцов — руководитель клуба «Ярославский авиатор».
— На этой премии нет конъюнктуры. Здесь получают награду лауреаты, которые доказывают, что в этой жизни можно сделать многое, не ноя, не прося, — сказал, вручая награду, депутат муниципалитета Анатолий Каширин.
Бизнес
Евгений Ребров — директор «ИнТА-ЦЕНТР». Евгений умер этим летом, но о нем рассказали его сотрудники.
Экология
Артем Козлов — автор идеи о переработке мусора «ЯрЭкомобиль», руководитель проекта «ЭКО-добро» Сахиба Калаева.
Помощь детям
Игорь Лернер, предприниматель, организатор благотворительные концертов для детей из детских домов и не только.
— Мир существует не только для того, чтобы заниматься бизнесом. Есть три варианта помощи. Первый — вы не помогаете вообще. Это самый частый. Второй — вы начинаете помогать один. Третий вариант (с моей точки зрения, самый правильный) — помогать вместе.
Личная премия первого губернатора
Лауреат, которого лично выбрал Анатолий Лисицын, — Мурад Аннамамедов, дирижёр. Он получил масонскую шпагу из коллекции бывшего губернатора. Мурад Аннамамедов рассказал, что уже