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Ёлка старая, мышей — подарили: на что в Ярославле потратили два миллиона рублей к Новому году

Если многие украшения достались бесплатно

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Несмотря на то, что самые яркие украшения города были подарены, из бюджета все равно ушло два миллиона&nbsp;

Несмотря на то, что самые яркие украшения города были подарены, из бюджета все равно ушло два миллиона 

В этом году в новогоднем украшении Ярославля появились новые детали. Около ТЮЗа установлены красноглазые мыши, из-за которых ярославцы до сих спорят. Кто-то считает, что они красивые, другие говорят, что только страх наводят. Помимо неоднозначных украшений в виде символа года, городу подарили восемь звезд, которые установили в Демидовском сквере, кота с мышью, поставленных на пересечении улиц Свободы и Ленина.

А главную ёлку Ярославля, которую установили на Советской площади, купили еще пять лет назад — в 2015 году.

— Ёлка приобреталась в 2015 году, ее стоимость с подставкой составила 549 600 рублей, — сообщили в администрации города.

Несмотря на то, что все эти украшения достались бесплатно, а ёлка куплена давно, в мэрии рассказали, что на украшения Ярославля из городского бюджета потрачено почти два миллиона рублей.

— В 2019 году из средств городского бюджета на новогоднее оформление Ярославля к 2020 году было израсходовано 1 750 000 рублей, — сообщили в мэрии города.

На вопрос, на что потрачено столько денег, администрация Ярославля ответила, что все пошло на установку украшений, елочные игрушки и на прожекторы.

— Средства израсходованы на оказание услуг по монтажу, подключению элементов новогоднего оформления, приобретения нового оформления на ели, прожекторов, размещенных на площади Волкова, частичной замены световых и декоративных элементов на праздничных конструкциях, — рассказали в мэрии города.

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праздникдорогие украшениябюджетНовый год
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
26 дек 2019 в 22:35

да никому не нужны ваши елки!!! а здовье нужно!!!

Гость
26 дек 2019 в 22:33

на елки такие деньги тратят!!! а сколько детей,которые нуждаются влечении!!!

анастасия
26 дек 2019 в 22:32

лучше бы больным детишкам помогали!!!