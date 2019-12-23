«Всё сделано на отстань»: вместо экогорки в ярославском парке получилась аквагорка

Изо всех сил старались в Ярославле чиновники, чтобы угодить людям с детской горкой в Юбилейном парке, но так и не смогли этого сделать. Возмущённые горожане продолжают возмущаться аттракционом.
— Недопустимо такое отношение к людям, и к детям в том числе, — говорит общественник Сергей Балабаев. — Столько шума было вокруг этой горки, её даже Иван Ургант на Первом канале высмеял, но детям по-прежнему приходится скатываться с неё в лужу и грязь.
Конструкцию, действительно, после скандала меняли — привезли из Санкт-Петербурга целый комплекс и поставили на месте горки-грязи. В итоге вместо экогорки теперь здесь получилась аквагорка.
— Мне кажется, нашим чиновникам без разницы, что ставить, — уверен урбанист Александр Кононов. — Им надо просто что-то установить, лишь бы от них отстали и делать вид, что всё круто. Всё сделано, как говорится, на отстань.
И по такому же принципу в Ярославле делают не только детские аттракционы. Город буквально утопает в грязи. Мы решили помочь нашим чиновникам и показать, на что ещё стоит обратить внимание. Ведь мы не меньше, чем они, хотим, чтобы город стал удобным для всех. Мы уже начали публиковать народный альбом.