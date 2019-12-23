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Город Горка-грязь

«Всё сделано на отстань»: вместо экогорки в ярославском парке получилась аквагорка

Что снова не так со скандальным детским аттракционом

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Ещё в октябре было понятно (слева), что пользоваться этой горкой будет невозможно

Ещё в октябре было понятно (слева), что пользоваться этой горкой будет невозможно

Изо всех сил старались в Ярославле чиновники, чтобы угодить людям с детской горкой в Юбилейном парке, но так и не смогли этого сделать. Возмущённые горожане продолжают возмущаться аттракционом.

— Недопустимо такое отношение к людям, и к детям в том числе, — говорит общественник Сергей Балабаев. — Столько шума было вокруг этой горки, её даже Иван Ургант на Первом канале высмеял, но детям по-прежнему приходится скатываться с неё в лужу и грязь.

Горку из Юбилейного парка Иван Ургант высмеял на всю Россию

Конструкцию, действительно, после скандала меняли — привезли из Санкт-Петербурга целый комплекс и поставили на месте горки-грязи. В итоге вместо экогорки теперь здесь получилась аквагорка.

— Мне кажется, нашим чиновникам без разницы, что ставить, — уверен урбанист Александр Кононов. — Им надо просто что-то установить, лишь бы от них отстали и делать вид, что всё круто. Всё сделано, как говорится, на отстань.

И по такому же принципу в Ярославле делают не только детские аттракционы. Город буквально утопает в грязи. Мы решили помочь нашим чиновникам и показать, на что ещё стоит обратить внимание. Ведь мы не меньше, чем они, хотим, чтобы город стал удобным для всех. Мы уже начали публиковать народный альбом.

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детигородская среда
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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
23 дек 2019 в 11:29

Все и так понятно с парком"Юбилейным" кто не верить приезжайте посмотрите, одна грязь, Волковкие бездари так только и умеют работать!!! Нагнули город 😠

Горыныч
23 дек 2019 в 11:27

Так, говорили,вроде , что горка и весь городок -внебюджетные.Или нет? Причем меценаты-благотворители ,как всегда, скромны и непорочны.У кого на балансе городок сейчас? Какова балансовая стоимость? Действует ли гарантийные обязательства?Какова предполагаемая стоимость годового обслуживания и эксплуатации городка?

Иго-Гость
23 дек 2019 в 11:17

"На отстань"... намёк понят!