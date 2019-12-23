«Всё сделано на отстань»: вместо экогорки в ярославском парке получилась аквагорка

Ещё в октябре было понятно (слева), что пользоваться этой горкой будет невозможно

Изо всех сил старались в Ярославле чиновники, чтобы угодить людям с детской горкой в Юбилейном парке, но так и не смогли этого сделать. Возмущённые горожане продолжают возмущаться аттракционом.



— Недопустимо такое отношение к людям, и к детям в том числе, — говорит общественник Сергей Балабаев. — Столько шума было вокруг этой горки, её даже Иван Ургант на Первом канале высмеял, но детям по-прежнему приходится скатываться с неё в лужу и грязь.

