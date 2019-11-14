Ярославские власти хотят отдать все старинные арки уличным художникам

В Ярославле чиновники задумались, как отвадить уличных художников и граффитчиков рисовать на стенах там, где от них этого не ждут. И решили отдать под их творчество арки зданий.

— Большой резонанс в обществе получил проект на улице Свободы, где граффити была украшена арка. Теперь в районной администрации рассматривают перспективу все арки отдать уличным художникам, — рассказали в мэрии Ярославля.

И добавили, что за нелегальные рисунки на стенах зданий художников могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей либо отправить за решётку на три месяца.