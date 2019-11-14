14 ноября четверг
СЕЙЧАС +3°С
usd 64.20
eur 70.67

Темы

СЕЙЧАС +3°С
usd 64.20
eur 70.67

Все новости

Все новости
Город

Ярославские власти хотят отдать все старинные арки уличным художникам

На такой шаг идут, чтобы творцы не исписывали стены зданий

Поделиться

841
1 Обсудить
Арку на улице Свободы украсили славянской вязью со стихами Бродского

Арку на улице Свободы украсили славянской вязью со стихами Бродского

В Ярославле чиновники задумались, как отвадить уличных художников и граффитчиков рисовать на стенах там, где от них этого не ждут. И решили отдать под их творчество арки зданий. 

— Большой резонанс в обществе получил проект на улице Свободы, где граффити была украшена арка. Теперь в районной администрации рассматривают перспективу все арки отдать уличным художникам, — рассказали в мэрии Ярославля. 

И добавили, что за нелегальные рисунки на стенах зданий художников могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей либо отправить за решётку на три месяца.

— В большей части этот вопрос можно закрыть, если предоставлять ребятам площадки для выражения своих изобразительных идей. Мы готовы предоставлять такие места. Иногда жители сами просят нас нанести на стены граффити. К сожалению, таких мало, но они есть, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Так, сейчас в Ярославле разрешено изрисовать специальную стену в Юбилейном парке.

На стенах можно рисовать легально. Но мест мало

На стенах можно рисовать легально. Но мест мало

Порой ярославцы сами обращаются к умельцам, чтобы разрисовать скучные подъезды

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Уличные художникиГраффити

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость .
14 ноя 2019 в 09:16

Молодцы,красиво сделают!