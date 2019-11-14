Ярославские власти хотят отдать все старинные арки уличным художникам

В Ярославле чиновники задумались, как отвадить уличных художников и граффитчиков рисовать на стенах там, где от них этого не ждут. И решили отдать под их творчество арки зданий.
— Большой резонанс в обществе получил проект на улице Свободы, где граффити была украшена арка. Теперь в районной администрации рассматривают перспективу все арки отдать уличным художникам, — рассказали в мэрии Ярославля.
И добавили, что за нелегальные рисунки на стенах зданий художников могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей либо отправить за решётку на три месяца.
— В большей части этот вопрос можно закрыть, если предоставлять ребятам площадки для выражения своих изобразительных идей. Мы готовы предоставлять такие места. Иногда жители сами просят нас нанести на стены граффити. К сожалению, таких мало, но они есть, — рассказал глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.
Так, сейчас в Ярославле разрешено изрисовать специальную стену в Юбилейном парке.
Порой ярославцы сами обращаются к умельцам, чтобы разрисовать скучные подъезды.