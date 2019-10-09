«Конструкция едет из Петербурга»: стало известно, что именно будет на месте горки из грязи

Этот детский городок выглядит более презентабельно, чем то, что поставили до этого

В мэрии Ярославля рассказали, что на месте горки из грязи, которая наделала много шума, в Юбилейном парке поставят детский городок. Стало известно, когда именно его откроют и как он будет выглядеть.

