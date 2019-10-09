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Горка-грязь

«Конструкция едет из Петербурга»: стало известно, что именно будет на месте горки из грязи

Когда в Юбилейном парке в Ярославле откроется большой игровой комплекс

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Этот детский городок выглядит более презентабельно, чем то, что поставили до этого

Этот детский городок выглядит более презентабельно, чем то, что поставили до этого

В мэрии Ярославля рассказали, что на месте горки из грязи, которая наделала много шума, в Юбилейном парке поставят детский городок. Стало известно, когда именно его откроют и как он будет выглядеть.

— Ещё в субботу подрядчик демонтировал горку. Она была установлена не по проекту, который мы ранее согласовывали с жителями, — сообщила изданию 76.RU и. о. директора дирекции парков культуры и отдыха города Ярославля Вера Виноградова. — Также Владимир Волков (мэр Ярославля. — Прим. ред.) принял решение об установке нового современного большого детского игрового комплекса. На сегодняшний день он уже заказан и едет к нам из Санкт-Петербурга. Он будет установлен в концепции парка. 19 октября мы приглашаем всех горожан на большой праздник, посвященный реконструкции парка «Юбилейный».

Горку из грязи после скандала демонтировали. В мэрии говорят, что подрядчику за эту работу не платили

Горку из грязи после скандала демонтировали. В мэрии говорят, что подрядчику за эту работу не платили

Горка-грязь, которую поставили ранее, оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.

— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    рико
    9 окт 2019 в 18:00

    Никак цельный аквапарк?

    гость
    9 окт 2019 в 18:10

    Детский игровой комплекс Саншайн Дабл Вамми имени Ивана Урганта

    Гость
    9 окт 2019 в 17:59

    А городок на фото что, прямой и ниже 90 см?