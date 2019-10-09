«Конструкция едет из Петербурга»: стало известно, что именно будет на месте горки из грязи

В мэрии Ярославля рассказали, что на месте горки из грязи, которая наделала много шума, в Юбилейном парке поставят детский городок. Стало известно, когда именно его откроют и как он будет выглядеть.
— Ещё в субботу подрядчик демонтировал горку. Она была установлена не по проекту, который мы ранее согласовывали с жителями, — сообщила изданию 76.RU
Горка-грязь, которую поставили ранее, оказалась неправильной. По проекту, она должна быть не выше 90 сантиметров и не извилистой, а прямой.
— До того как предложить проект новой детской площадки, мы посетили парк и не увидели большого количества детей в городке. Зато веселье происходило на невзрачном холмике со стороны гаражей. Это и послужило идеей создать такую горку. Но подрядчик не смог воплотить замысел проектировщика, — рассказал главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов.