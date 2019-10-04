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Горка-грязь

«Сделана не по проекту»: что будет с горкой из грязи в Ярославле

Публикуем ответ мэрии

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Странную горку должны переделать

Странную горку должны переделать

В мэрии Ярославля ответили на вопросы о странной горке из грязи, которую поставили по программе «Решаем вместе» в Юбилейном парке.

— На данный момент работы по монтажу детской площадки в Юбилейном парке не завершены. В эксплуатацию она не введена. Поэтому пока пользоваться данным городком запрещено. Горка с земляным валом сделана не по проекту и будет переделываться, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ярославцы очень удивились, когда увидели, что в качестве аттракциона в парке появился курган из земли и грязи, в который воткнули яркую желтую пластиковую горку для малышей. Многие замысел авторов не поняли и не оценили. Люди предположили, что на этом месте хотели соорудить экогорку, но, видимо что-то у рабочих пошло не так.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Мимо проходил
    4 окт 2019 в 13:19

    Этой горке дня два-три отроду и она не из грязи, а песка. Видно, что детская площадка не готова еще. Зачем туда лезть, фактически на строительную площадку, а потом жаловаться? Ладно, дети, а родители не понимают, что площадки появляются не по мановению волшебной палочки? Другой вопрос, что как и все в городе, строится не спеша.

    Гость
    4 окт 2019 в 13:16

    Что-то так и нет ответа на вопрос, почему она тогда не ограждена.

    гость
    4 окт 2019 в 13:13

    Интересно сколько по смете взяли за выполненную работу :))