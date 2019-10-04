«Сделана не по проекту»: что будет с горкой из грязи в Ярославле

В мэрии Ярославля ответили на вопросы о странной горке из грязи, которую поставили по программе «Решаем вместе» в Юбилейном парке.



— На данный момент работы по монтажу детской площадки в Юбилейном парке не завершены. В эксплуатацию она не введена. Поэтому пока пользоваться данным городком запрещено. Горка с земляным валом сделана не по проекту и будет переделываться, — сообщили в пресс-службе городской администрации.



Напомним, ярославцы очень удивились, когда увидели, что в качестве аттракциона в парке появился курган из земли и грязи, в который воткнули яркую желтую пластиковую горку для малышей. Многие замысел авторов не поняли и не оценили. Люди предположили, что на этом месте хотели соорудить экогорку, но, видимо что-то у рабочих пошло не так.

