В Ярославле детскую горку воткнули в кучу грязи. Малыши штурмуют земляной курган

Это суровый Ярославль, детка! В детском парке местным малышам поставили новую горку — на куче роскошной осенней грязи.
Если думаете, что детей и их родителей это остановило — ошибаетесь. Мамы в белых кроссовках и малыши в розовых и голубых комбинезончиках карабкаются по куче и катятся вниз.
Дети штурмом берут гору. Они, конечно, в восторге. А мамы — в тревоге.
— Сама горка с выпуклыми стыками... Для кого, простите, этот арт-объект? Ребенок через две минуты был весь в сыром песке с головы до ног, — ужасаются в группе «Подслушано в Ярославле».
Видео: Елена Вахрушева
И всё равно мамочки ползут по кургану вверх — ребенок-то просит. А горка никакими сигнальными лентами не огорожена. Мамы переживают:
— Все перепачкаемся, да и как-то небезопасно.
Рядом с горкой-курганом раскинулся и деревянный городок. Тоже с экстримом.
— Элементы не обработаны, на них можно подцепить занозу, — рассуждают мамы.
Ярославцы надеются, что это не окончательный вид будущей детской площадки. Ждут чего-то особенного.
— Отличная горка. В экостиле. Вся Европа строит такие горки. Они при этом недешёвые. Исполнение не очень... Плохо трамбованный песок. Горка должна быть в траве, — комментируют в соцсетях.
В проектном офисе областной программы «Решаем вместе», по которой и благоустраивается Юбилейный парк, тоже говорят, что работы еще не завершены.
— Окончание работ ожидаем примерно к середине октября. После этого на место выйдет комиссия. Если она увидит, что что-то сделано некачественно, грязно, некрасиво, то такие работы просто не будут приниматься и оплачиваться, — прокомментировал руководитель проектного офиса программы «Решаем вместе» Евгений Чуркин.
Правда, если монтаж городка не завершен, почему детям открыт туда доступ? Заказчиком благоустройства является «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля. Поэтому вопросы о странном городке мы отправили в мэрию. Ждем ответ.
Кстати, в проекте благоустройства Юбилейного парка деревянный городок засветился, а вот горку в иллюстрациях многие не припомнят.