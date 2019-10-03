В Ярославле детскую горку воткнули в кучу грязи. Малыши штурмуют земляной курган

Ярославцы не могут разгадать задумку проектировщика этого аттракциона

Это суровый Ярославль, детка! В детском парке местным малышам поставили новую горку — на куче роскошной осенней грязи.



Если думаете, что детей и их родителей это остановило — ошибаетесь. Мамы в белых кроссовках и малыши в розовых и голубых комбинезончиках карабкаются по куче и катятся вниз.



Дети штурмом берут гору. Они, конечно, в восторге. А мамы — в тревоге.



— Сама горка с выпуклыми стыками... Для кого, простите, этот арт-объект? Ребенок через две минуты был весь в сыром песке с головы до ног, — ужасаются в группе «Подслушано в Ярославле».

