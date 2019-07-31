«Мосты могут развалиться»: в Ярославской области люди требуют остановить добычу песка

Сразу в несколько силовых и надзорных ведомств обратились через адвоката жители села Ширинье и деревни Соловарово в Ярославской области. Они требуют, чтобы полицейские, следователи, прокуроры и чиновники проверили, законно ли в их краях добывают песок.

— Приехали какие-то люди, расконсервировали давний карьер, — сообщают местные жители. — На дне разрабатываемого карьера «Холм» стоит экскаватор, в ковше которого находится песок, предназначенный для погрузки в самосвал. 40-тонные грузовики едут по мостам через реку Ширинку, далее через село Ширинье, а затем через реку Разделиху в деревню Соловарово — перевозят песок из законсервированного карьера.

Грузовики с песком едут, по словам местных, один за другим Фото: Рустам Халатян

Но не так сильно людям жалко песка, как они переживают за мосты, которые могут не выдержать такой нагрузки. А если они обвалятся, то местные окажутся отрезанными от большой дороги.

— Всё, что там происходит, зафиксировано на фото и видео, — сообщил адвокат Рустам Халатян. — Мы направили заявления в МВД, Следственный комитет, природоохранную прокуратуру и в департамент охраны окружающей среды. Ждём результатов проверок.

Люди переживают, что мосты не выдержат нагрузки Фото: Рустам Халатян