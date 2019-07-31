«Мосты могут развалиться»: в Ярославской области люди требуют остановить добычу песка

Первым защищать интересы местных жителей примчался адвокат Рустам Халатян
Фото: Рустам Халатян
Сразу в несколько силовых и надзорных ведомств обратились через адвоката жители села Ширинье и деревни Соловарово в Ярославской области. Они требуют, чтобы полицейские, следователи, прокуроры и чиновники проверили, законно ли в их краях добывают песок.
— Приехали какие-то люди, расконсервировали давний карьер, — сообщают местные жители. — На дне разрабатываемого карьера «Холм» стоит экскаватор, в ковше которого находится песок, предназначенный для погрузки в самосвал. 40-тонные грузовики едут по мостам через реку Ширинку, далее через село Ширинье, а затем через реку Разделиху в деревню Соловарово — перевозят песок из законсервированного карьера.
Но не так сильно людям жалко песка, как они переживают за мосты, которые могут не выдержать такой нагрузки. А если они обвалятся, то местные окажутся отрезанными от большой дороги.
— Всё, что там происходит, зафиксировано на фото и видео, — сообщил адвокат Рустам Халатян. — Мы направили заявления в МВД, Следственный комитет, природоохранную прокуратуру и в департамент охраны окружающей среды. Ждём результатов проверок.
В правоохранительных органах подтвердили журналистам 76.RU, что такие заявления получены. Так что скоро станет известно, законно ли там проводятся работы.
Недавно губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поставил задачу главам Ярославского, Ростовского, Некоузского районов и Переславля-Залесского активно взаимодействовать с федеральными и региональными структурами в сфере недропользования, а также с правоохранительными органами, так как подведомственные им территории наиболее богаты полезными ископаемыми — песком и торфом.