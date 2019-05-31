«У меня такой отпуск»: мэр Рыбинска прыгнул с парашютом из стратосферы

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Денис Добряков установил рекорд по высоте
Мэр Рыбинска занимается прыжками с парашютом всю жизнь
Мэр Рыбинска Денис Добряков во время своего отпуска установил рекорд России по прыжкам с парашютом. Он прыгнул с воздушного шара, который поднялся на высоту 9050 метров, то есть в стратосферу. Прыжок проходил в Ставропольском крае над Кавказскими минеральными водами, сообщает издание «Ставропольская правда».
Мы дозвонились до мэра-рекордсмена, чтобы узнать, как он решился на это.
— Мне в этом году 50 лет, о чём уже говорить. Наверное, было страшно, но уже не это главное. Я всю жизнь так живу, у меня такой отпуск. И мне кажется, это правильно: то свободное время, которое можно себе посвятить, оно должно быть яркое, полезное, — рассказал 76.RU Денис Добряков. — У нас было много вещей, которые мы хотели отработать в полёте, чтобы подготовиться к рекордному полёту знаменитого путешественника Фёдора Конюхова на 25 тысяч метров. И кое-что мы отработали. Также были вопросы по элементам парашютных систем для высотных прыжков, и мы это поправили.
Денис Добряков не раз уже отличался своими спортивными успехами: он покорял Эльбрус и прилетал на парашюте в Ярославль, чтобы подарить цветы Валентине Терешковой.
А сколько вся эта капитель стоит?самолёт,парашют,костюм для прыжка(пусть в прокат)инструктор.и сколько надо копить водителю трамвая или работяга из жко на прыжок?
Физический труд мастеровых людей не в почете.