«У меня такой отпуск»: мэр Рыбинска прыгнул с парашютом из стратосферы

Мэр Рыбинска Денис Добряков во время своего отпуска установил рекорд России по прыжкам с парашютом. Он прыгнул с воздушного шара, который поднялся на высоту 9050 метров, то есть в стратосферу. Прыжок проходил в Ставропольском крае над Кавказскими минеральными водами, сообщает издание «Ставропольская правда».

Мы дозвонились до мэра-рекордсмена, чтобы узнать, как он решился на это.

— Мне в этом году 50 лет, о чём уже говорить. Наверное, было страшно, но уже не это главное. Я всю жизнь так живу, у меня такой отпуск. И мне кажется, это правильно: то свободное время, которое можно себе посвятить, оно должно быть яркое, полезное, — рассказал 76.RU Денис Добряков. — У нас было много вещей, которые мы хотели отработать в полёте, чтобы подготовиться к рекордному полёту знаменитого путешественника Фёдора Конюхова на 25 тысяч метров. И кое-что мы отработали. Также были вопросы по элементам парашютных систем для высотных прыжков, и мы это поправили.