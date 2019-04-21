«Было тяжело»: ярославец в одиночку прибрал целый парк

На этих выходных в Ярославле объявили общегородской субботник. Пока чиновники выкладывают фотоотчёты о приборке в популярных местах города, ярославец Игорь Беджанян в одиночку прибрал целый парк. Для своего личного субботника он выбрал зелёную зону на месте бывшего детского парка аттракционов «В гостях у попугая».

Это место особо популярным не назовёшь, однако здесь гуляют местные жители: и мамы с детьми, и школьники, и взрослые. Игорь Беджанян в одиночку пришёл убираться в парке.