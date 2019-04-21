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Город

«Было тяжело»: ярославец в одиночку прибрал целый парк

И готов заниматься этим дальше

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Игорь Беджанян готов убираться ещё

Фото: Подслушано в Ярославле /Vk.com

На этих выходных в Ярославле объявили общегородской субботник. Пока чиновники выкладывают фотоотчёты о приборке в популярных местах города, ярославец Игорь Беджанян в одиночку прибрал целый парк. Для своего личного субботника он выбрал зелёную зону на месте бывшего детского парка аттракционов «В гостях у попугая». 

Это место особо популярным не назовёшь, однако здесь гуляют местные жители: и мамы с детьми, и школьники, и взрослые. Игорь Беджанян в одиночку пришёл убираться в парке. 

Ярославец отлично поработал

— Надеюсь, еще найдутся добровольцы, а то мусора очень много, одному сложно, — поделился в соцсетях Игорь. — Если кто хочет помочь по мере возможности, всё просто: собираете мусор, выносите его либо к улице Блюхера, либо к асфальтированной дорожке у Дворца пионеров при входе в парк. Перчатки и мешки выдадут в администрации Дзержинского района (звонить по номерам: 40–94–46 или 40–94–49). Вывоз мусора организовала Мария Добрякова — ей можно отправить фотоотчёт по номеру: +7 903 827–45–01.

Но одному убрать весь мусор за день нереально

Его жест оценили в соцсетях. 

— Без комментариев... Красавчик! — написала Анна Лушникова. 

— Автор — молодец, но надо обязательно ещё двух-трёх единомышленников. Вместе веселее и пообщаться можно, и работу проделать быстрее, — считает Юлия Белецкая. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
21 апр 2019 в 19:39

Герой! Ещё один чудак-одиночка навроде меня. Уже много лет разгребаю мусор за весь дом ибо остальные дальше своего автомобиля не видят ничего... Будем крутить планету вместе! :)