«Было тяжело»: ярославец в одиночку прибрал целый парк

Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
10 апреля 2019
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8 апреля 2019
Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
На этих выходных в Ярославле объявили общегородской субботник. Пока чиновники выкладывают фотоотчёты о приборке в популярных местах города, ярославец Игорь Беджанян в одиночку прибрал целый парк. Для своего личного субботника он выбрал зелёную зону на месте бывшего детского парка аттракционов «В гостях у попугая».
Это место особо популярным не назовёшь, однако здесь гуляют местные жители: и мамы с детьми, и школьники, и взрослые. Игорь Беджанян в одиночку пришёл убираться в парке.
— Надеюсь, еще найдутся добровольцы, а то мусора очень много, одному сложно, — поделился в соцсетях Игорь. — Если кто хочет помочь по мере возможности, всё просто: собираете мусор, выносите его либо к улице Блюхера, либо к асфальтированной дорожке у Дворца пионеров при входе в парк. Перчатки и мешки выдадут в администрации Дзержинского района (звонить по номерам: 40–94–46 или 40–94–49). Вывоз мусора организовала Мария Добрякова — ей можно отправить фотоотчёт по номеру: +7 903 827–45–01.
Его жест оценили в соцсетях.
— Без комментариев... Красавчик! — написала Анна Лушникова.
— Автор — молодец, но надо обязательно ещё двух-трёх единомышленников. Вместе веселее и пообщаться можно, и работу проделать быстрее, — считает Юлия Белецкая.