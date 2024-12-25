Как похорошела Алсу после развода: рассматриваем образы звезд «Голубого огонька»

Соседство с Натаном на этом фото, конечно, несколько настораживает Источник: пресс-служба «России 1»











Три столпа новогодней ночи: оливье, «Ирония судьбы» (6+) и выступление звезд на «Новогоднем голубом огоньке» (12+). И если с первыми всё понятно и без сюрпризов, то выходы артистов каждый год впечатляют. 2025-й многие решили встречать в утонченных классических образах, как будто знали, что надеть на Новый год, но и без вау-выходов не обошлось.

Лариса Долина, для которой уходящий год оказался не самым удачным, — частый гость на «Голубом огоньке». Если не сказать постоянный. Так что умение выжать из дресс-кода максимум стало частью ее ДНК. Артистка выбрала белоснежное платье в пол с кружевными вставками и минимальным количеством украшений.

Источник: пресс-служба «России 1»











А вот Стас Михайлов на «Голубом огоньке» удивил отсутствием глубочайшего декольте. Глядя на такого образцового мужчинку, так и хочется воскликнуть: «Вы только посмотрите на него! Ну жених (55-летний)!» Артист не ограничился классическим костюмом, а добавил к нему жилет с разноцветным принтом в стиле бабушкиного половика. А еще, если долго вглядываться в этот снимок Стаса Михайлова, начнет казаться, что скоро мы увидим его в новом образе — без волос на голове.

Источник: пресс-служба «России 1»











Еще один артист, обычно притягивающий женское внимание своим нескромным декольте, — Максим Аверин. На этот раз он решил прийти на «Голубой огонек» в прошлогоднем костюме и снова выбрал образ Остапа Бендера. Всем своим видом Аверин показывает, что он человек рачительный, экономный и постоянный. Ну или просто потерял номер телефона костюмера и выбрал что первое под руку попалось.

Попробуйте посмотреть на корги, а не на Аверина. Миссия провалена Источник: пресс-служба «России 1»











А вот и два сапога пара жениха «Голубого огонька» — SHAMAN да Лепс. Выглядят они так, как будто во вселенной Джеймса Бонда что-то сломалось, и в одном фильме оказались одновременно Роб Шнайдер и Роберт Паттинсон, которым судьба-плутовка по ошибке подкинула случай сыграть известного агента. Они даже оделись подобающе. С одним лишь отличием — в галстуках. Находящийся в свободном полете Ярослав Дронов выбрал галстук в цвет костюма, а Григорий Лепс, находящийся, если верить его словам, в двух шагах от женитьбы с 18-летней нимфой, — красный. Наверное, для того, чтобы зрители не перепутали их друг с другом.

Григорий Лепс недавно вступил в ЛДПР, но галстук выбрал красный Источник: пресс-служба «России 1»











От женихов переходим к невестам. Первой (в том числе из-за алфавита) в этом списке идет Алсу. 41-летняя звезда с каждым годом лишь молодеет и планирует продолжать блистать на сцене после развода. Артистка выглядит как «Снежная королева» XXI века в облегающем серебряном платье с узором паутинка. Дополнительно идеальный силуэт подчеркнули длинные перчатки. Подозреваем, в подвале у Алсу висит портрет, который стареет с каждым днем.

Источник: пресс-служба «России 1»











Выбыла из синхронного семейного плавания в этом году и Клава Кока. На волнах одиночества ее прибило сперва к столу, с которого она сорвала клеенку цвета металлик, а пока ее несло к «Голубому огоньку», успела сшить из нее ночнушку. От яркого макияжа и пышной прически Клава по традиции отказалась, полагая, что ей и так сойдет, зато проявила креатив в маникюре — наверняка после нашего материала, где мы представляли 7 неотразимых идей от мастеров нейл-арта.

Источник: пресс-служба «России 1»











Отличились среди гостей «Голубого огонька» и певица Валерия, оголившая в мини-платье все свои сильные стороны.

Источник: пресс-служба «России 1»











Полина Гагарина явилась на вечеринку в образе древнегреческой богини, которая будто сошла с Олимпа и сразу попала на праздничный концерт. Дима Билан примерил графитовый костюм. Сергей Лазарев выглядит вполне уравновешенным в классике и с детьми. Оценить всех вы можете в нашей галерее.