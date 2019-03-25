Субботник в Ярославле: куда жаловаться, если против воли заставляют выходить на уборку

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Людей на массовую уборку заманивают чаем и полевой кухней
Власти пообещали, что в этом году не будут ярославцев принуждать выходить на субботники
Фантики, бычки и то, во что можно вляпаться, показались из-под растаявшего снега в Ярославле. Городские власти тут же сообщили — будет общегородской субботник, и всё это уберут.
Наводить чистоту в городе решили в конце апреля. Для проведения субботника в Дзержинском районе определены пять площадок, в Заволжском — шесть, в Кировском, Ленинском и Фрунзенском по три, в Красноперекопском — две площадки. Ожидаемое количество участников субботника — около 15 тысяч человек.
— Я даю поручение главам территориальных администраций во время субботника предоставить инвентарь для всех добровольцев, организовать полевые кухни, обеспечить волонтеров горячим чаем, — сказал мэр города Ярославля Владимир Волков.
В прошлом году бюджетники жаловались, что им угрожают санкциями, если они не выйдут в свой законный выходной на субботник. Чаще всего жалобы приходили от школьных учителей и воспитателей детских садов.
В этом году власти уверяют — гнать насильно никого не собираются.
— Посещение субботника добровольное, — сообщили в пресс-службе мэрии. — А цифру в 15 тысяч человек мы называем, опираясь на статистические данные прошлых лет.
Тема принудительного выхода на субботники оказалась скандальной в прошлом году, хотя чиновники тогда уверяли, что никого заставлять это делать не будут. Вот и сейчас бюджетники переживают, что может произойти то же самое.
Если в этом году подобная ситуация повторится, то тем, кто не намерен участвовать в субботнике, но боится санкций, поможет омбудсмен.
— Мы готовы помогать людям, чьи права будут нарушать, заставляя в выходной против воли выходить на субботник, — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области. — Мы будем разбираться в каждой ситуации, если люди будут приходить с такими жалобами.
Обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека можно по телефону (4852) 78-60-32.
Также в этом году городские власти на субботнике планируют начать побелку стволов деревьев, которые растут в черте Ярославля. Причём за бюджетные деньги. Эксперты рассказали, что это пустые траты и почему этого делать не нужно.
Когда это всё было нашей общенародной собственностью ещё как то было понятно зачем - а теперь почему я должен убирать площадку на которой сосед будет ставить свою машину или выгуливать свою собаку? Или уж тем более убирать улицы за которые отвечает наша мэрия -кто 300 тыщ получает пусть и работает