Субботник в Ярославле: куда жаловаться, если против воли заставляют выходить на уборку

Власти пообещали, что в этом году не будут ярославцев принуждать выходить на субботники

Фантики, бычки и то, во что можно вляпаться, показались из-под растаявшего снега в Ярославле. Городские власти тут же сообщили — будет общегородской субботник, и всё это уберут.

Наводить чистоту в городе решили в конце апреля. Для проведения субботника в Дзержинском районе определены пять площадок, в Заволжском — шесть, в Кировском, Ленинском и Фрунзенском по три, в Красноперекопском — две площадки. Ожидаемое количество участников субботника — около 15 тысяч человек.

— Я даю поручение главам территориальных администраций во время субботника предоставить инвентарь для всех добровольцев, организовать полевые кухни, обеспечить волонтеров горячим чаем, — сказал мэр города Ярославля Владимир Волков.



В прошлом году бюджетники жаловались, что им угрожают санкциями, если они не выйдут в свой законный выходной на субботник. Чаще всего жалобы приходили от школьных учителей и воспитателей детских садов.

В этом году власти уверяют — гнать насильно никого не собираются.

— Посещение субботника добровольное, — сообщили в пресс-службе мэрии. — А цифру в 15 тысяч человек мы называем, опираясь на статистические данные прошлых лет.



Тема принудительного выхода на субботники оказалась скандальной в прошлом году, хотя чиновники тогда уверяли, что никого заставлять это делать не будут. Вот и сейчас бюджетники переживают, что может произойти то же самое.

Если в этом году подобная ситуация повторится, то тем, кто не намерен участвовать в субботнике, но боится санкций, поможет омбудсмен.

— Мы готовы помогать людям, чьи права будут нарушать, заставляя в выходной против воли выходить на субботник, — рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области. — Мы будем разбираться в каждой ситуации, если люди будут приходить с такими жалобами.

