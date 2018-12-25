Стало известно, кто и сколько заплатит за самый долгий новогодний салют в Ярославле

В эту новогоднюю ночь в небо над Ярославлем взмоет роскошный салют. Он будет длиться целых 12 минут.

76.RU стало известно, за чей счёт устроят это представление.

— Это будут внебюджетные средства. Новогодний салют обойдётся в 500 тысяч рублей, — рассказал источник 76.RU.

Напомним, что за бюджетные средства в Ярославль пригласят группу Burito, которая получит за 45-минутный концерт в новогоднюю ночь 3,294 миллиона рублей. Что ещё будет происходить на Советской площади, смотрите в полной программе.