Парень с девушкой сломали двери лифта, и кабина встала

В интернет попало видео из Ярославля под названием «Страстная парочка случайно сломала лифт». Ролик опубликовали на Youtube-канале «Районы 76 TV».



На кадрах видно, как парень и девушка страстно обнимаются в лифте. Когда они облокотились на двери, то они сломались, и кабина встала.



— Мы даже не стукались, а лифт сломали, — сказал парень девушке после того, как кабина встала в шахте. — Теперь мы висим в воздухе.

С молодым человеком и девушкой в итоге всё в порядке. Как сообщили читатели 76.ru, в «Ярославльлифте» сказали, что претензий к парочке не имеют, так как поломка небольшая.



— Но всё же в кабине лифта облокачиваться на двери нельзя, — отметила председатель ярославской многоэтажки Людмила Шептовицкая. — Пусть это видео будет профилактикой для остальных.



Видео уже начало гулять по интернету, правда, вряд ли оно переплюнет по популярности кадры с другой страстной парочкой, где парень с девушкой занялись сексом на ярославском колесе обозрения.

