Лобовое раскурочено, пешеход в реанимации: подробности ДТП во Фрунзенском районе
Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло вчера на улице Корабельной, 30. Днём там сбили пешехода. Удар получился таким сильным, что лобовое стекло машины оказалось практически полностью раскурочено, а крыша смята.
— Молодой человек перебегал дорогу, выскочил из-за столба, был в телефоне, по сторонам даже не смотрел. Сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации, — пишут в соцсетях очевидцы ДТП.
В УМВД по Ярославской области рассказали, что под колёса «Лады-Калины» попал 18-летний ярославец. Его доставили в больницу.
По предварительным данным, он действительно переходил дорогу в неположенном месте. По факту ДТП проводится проверка.