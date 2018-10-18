Лобовое стекло разбито, а крыша смята

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло вчера на улице Корабельной, 30. Днём там сбили пешехода. Удар получился таким сильным, что лобовое стекло машины оказалось практически полностью раскурочено, а крыша смята.



Вид из салона

— Молодой человек перебегал дорогу, выскочил из-за столба, был в телефоне, по сторонам даже не смотрел. Сейчас в тяжёлом состоянии в реанимации, — пишут в соцсетях очевидцы ДТП.



Пешехода доставили в больницу

В УМВД по Ярославской области рассказали, что под колёса «Лады-Калины» попал 18-летний ярославец. Его доставили в больницу.



По предварительным данным, он действительно переходил дорогу в неположенном месте. По факту ДТП проводится проверка.

