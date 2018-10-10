Пострадала 14-летняя школьница

Сотрясение мозга, ушибы и как минимум неделя в больнице — последствия вчерашней прогулки 14-летней школьницы в Ярославле. Девочку сбили на регулируемом пешеходном переходе на Московском проспекте. Школьница попала под колёса «Вольво» вчера вечером. Девочка была не одна, с друзьями. Очевидцы ДТП сразу же заявили: пострадавшая сама виновата, ведь она стала переходить дорогу на красный.



Да и это ещё не всё. Водитель «Вольво», которого 76.ru удалось найти, говорит: девушка была пьяна.



— Сотрудникам ГИБДД передали эту информацию. Это подтвердила и её подруга, — говорит водитель «Вольво» Сергей.



Но знакомые семьи пострадавшей девочки говорят: ни о каком алкоголе речи не идёт.



— Нет, Маша (имя изменено. — Прим. ред.) не была пьяна. Я сама врач и разговаривала с медиками из скорой помощи, которые её забирали, — говорит Наталия. — Девочку обследовал врач-травматолог, он информацию о спиртном не подтверждает.



В этом деле появились интересные подробности: знакомые семьи говорят, что мама не всегда может повлиять на своего ребёнка. Так, например, её дочка убегала летом из дома. Убегала не одна, а с той же подружкой, что была вчера.



— Маша попала в плохую компанию. Мама запрещает ей общаться с этой подругой. Потому что они вечно во что-нибудь вляпываются, — рассказывают знакомые семьи.



Как нам рассказали дети, которые учатся вместе с девочками, они обе после восьмого класса перешли в вечернюю школу.



В УМВД по Ярославской области порталу 76.ru рассказали: по предварительным данным, пострадавшая девочка переходила дорогу на красный свет. По факту ДТП продолжается проверка. Пока в полиции версию о том, что перебегавшая дорогу девочка была пьяна, не подтверждают.

