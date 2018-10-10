Таким грабителя увидели свидетели нападения

В распоряжении редакции 76.ru появился фоторобот человека, который ограбил в Ярославле отделение Почты России. Преступление произошло в Дзержинском районе на улице 1905 года.

Внешность, которую описали свидетели, почти непримечательная, кроме одной детали — над губой, возможно, есть большая родинка. Одет мужчина был по-спортивному.

Ограбление было дерзким — в отделение почты мужчина зашел с предметом, похожим на пистолет. Им и угрожал сотрудникам отделения.

На почте успокоили — с выплатами из-за этого перебоев не будет.

— Деньги и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы, — уточнили сотрудники «Почты России».

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