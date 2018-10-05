Ограбили брагинское отделение

Сегодня утром произошло дерзкое ограбление «Почты России». Мужчина ворвался в отделение почты, расположенное на улице 1905 года, и заставил операторов отдать все деньги.



— Мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, — рассказывает источник 76.ru.



В УМВД России по Ярославской области факт нападения подтвердили.



— В настоящее время по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, — прокомментировали в полиции.



Как нам стало известно, во время нападения никто из работников и посетителей почты не пострадал.



— Инцидент не отразится на выплатах клиентам. Все обязательства перед ними будут выполнены в срок и в полном объеме. Филиал оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего задержания преступников, — рассказали в пресс-службе «Почты России».



Сегодня клиенты, которые обслуживаются в этом отделении, могут обратиться в соседние по адресу: проезд Кольцова, 12 и улица Бабича, 11.



— Происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Деньги и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы, — уточнили сотрудники «Почты России».

