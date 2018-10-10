«Сами не ожидали, что так разлетится» В Ярославле подростки ради хайпа инсценировали смерть друга

«Помним, любим, скорбим», — на страничках ярославских пабликов появилось черно-белое фото 17-летнего парня. И сообщалось — погиб местный подросток Александр. На его страничке появился снимок — посреди темной дороги лежит тело. Якобы фото выложила мама мальчика.

— Его сбили, — посыпались подробности в комментариях. История обрастала деталями — ДТП случилось на Спартаковской улице, водитель скрылся с места. В городских пабликах принялись обсуждать случившееся. Люди переживали, выражали соболезнования...

Но в полиции факт произошедшего не подтвердили.

— ДТП на Спартаковской улице сегодня не было, погибших нет, — уточнили в УМВД по Ярославской области, подняв все сводки за день.

Позже и в соцсетях появились опровержения — никто на самом деле не погиб. Фото оказалось из новости 2017 года. Зачем же тогда это было? Ответ прост.

Реальное ДТП с погибшим было в 2017 году. Оттуда и фото

— Прикалываются, — говорит приятель «погибшего».



Однако есть подозрение, что это не просто прикол. Мальчик, которого чуть не похоронили всем интернетом, вёл сообщество, где унижали и позорили людей. Сообщество сейчас заблокировано — «за оскорбления», как уточняет администрация «ВКонтакте». Возможно, мальчик решил реанимировать группу, «похоронив» себя, используя такой пиар. Возможно также, пропиариться таким образом захотел паблик, где дети хвастаются друг перед другом модными вещами — именно там появилась изначально эта «похоронка».

— Ну кто же знал, что локальный прикол до такого уровня поднимется, — говорит админ сообщества про одежду. — Мы сами в шоке.



Воскресший чудом подросток, как говорят, до своей преждевременной кончины предупредил маму о том, что задумал.