9 октября среда
СЕЙЧАС +5°С
usd 64.87
eur 71.24

Темы

СЕЙЧАС +5°С
usd 64.87
eur 71.24

Все новости

Все новости
Происшествия
Эксклюзив

Смерть ради хайпа: в Ярославле подростку, позорившему в соцсетях девушек, вынесли приговор

Чтобы раскрутить грязную группу, молодой человек инсценировал собственную гибель

Поделиться

3 296
4 Обсудить
Ни перед чем не остановился — даже решил «умереть»

Ни перед чем не остановился — даже решил «умереть»

В Ярославле Заволжский районный суд вынес приговор подростку, который создал в соцсетях группу, где позорили девушек. 

— Ему назначили наказание — 2 года условно, — рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Судили парня по 242-й статье — распространение порнографии. 

— Преступления выявлены оперативными сотрудниками регионального УМВД России. Следствием и судом установлено, что злоумышленник создал в одной из социальных сетей закрытую группу, в которой размещал фотоматериалы порнографического характера, — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Юноша раскручивал свою порногруппу весьма грязными способами. Там он выкладывал фото девушек, которых хотел опозорить на весь город. Ради хайпа и раскрутки группы даже пошёл на циничный ход — инсценировал собственную смерть. Устроил всё так, будто его сбила машина за Волгой. При этом мама юноши, как рассказывали тогда друзья, знала о странной задумке сына.

— Доигрался, — оценили итог истории знакомые юноши.

ТЕКСТ

ТЕГИ

спалилиВКонтакте

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Димон
    9 окт 2019 в 12:35

    А как у него оказались фото материалы порнографического характера на этих девушек?