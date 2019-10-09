Смерть ради хайпа: в Ярославле подростку, позорившему в соцсетях девушек, вынесли приговор

— Преступления выявлены оперативными сотрудниками регионального УМВД России. Следствием и судом установлено, что злоумышленник создал в одной из социальных сетей закрытую группу, в которой размещал фотоматериалы порнографического характера, — уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Юноша раскручивал свою порногруппу весьма грязными способами. Там он выкладывал фото девушек, которых хотел опозорить на весь город. Ради хайпа и раскрутки группы даже пошёл на циничный ход — инсценировал собственную смерть. Устроил всё так, будто его сбила машина за Волгой. При этом мама юноши, как рассказывали тогда друзья, знала о странной задумке сына.

— Доигрался, — оценили итог истории знакомые юноши.