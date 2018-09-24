Если рыбинское море прорвётся, пострадает центр Ярославля

«Будет катастрофа», — заявили власти Ярославля и составили подробную карту, показав, как затопит город, если прорвёт шлюзы рыбинского водохранилища. Специалисты смоделировали сценарий прорыва рыбинского гидроузла, при котором ударная волна воды с водохранилища помчится вниз по Волге. При таком сценарии пострадают многие.

— Наиболее вероятный сценарий — прорыв напорного фронта Шекснинского створа в русловой его части на фоне среднемноголетнего расхода и уровне верхнего бьефа, равном нормальному подпорному уровню, — говорится в документе, разработанном по заказу властей.

В мэрии пояснили, что к ЧП лучше быть готовыми заранее, поэтому занялись этой темой. Однако реальной предпосылкой для разработки карты катастрофы стали происшествия в посёлке Октябрьский в Калининградской области и смытая набережная у футбольного стадиона, который построили к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Иными словами – проблемы построек, расположенных у воды, заставили задуматься, как избежать этого у нас.



По прогнозам специалистов, пострадают несколько районов Ярославля: Фрунзенский, Заволжский и Кировский, где затопит Стрелку и Даманский полуостров. Заволгу зальёт сильнее других районов на расстоянии почти километра от берега.

Синим цветом показано, как разольются Которосль (слева) и Волга

Эта карта, как уверяют чиновники, нужна также для того, чтобы составлять планы по застройке Ярославля. Специалисты считают, что город при ЧП не смоет, но на выделенных участках глубина затопления может достигать 1,5 метров.

Красные линии показывают глубину затопления до 1,5 метров

Кстати, одно из мест, которое активнее всего хотят застроить в Ярославле — Тверицкая набережная. Есть даже планы по новому строительству. И именно эта зона может оказаться под водой.