В Тверицах может начаться стройка

Тверицкую набережную всё-таки будут застраивать. Но немного в другом месте, а не там, где собирались воткнуть микрорайон 17-этажных высоток.

Мэрия Ярославля ждёт предложений по проекту планировки и межевания участка от Тверицкой набережной до улицы Стопани, рядом с церковью Софии Премудрости Божией в Савине.

Речь идёт о планировки этой территории

— Предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории принимаются в департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля в течение 20 дней со дня официального опубликования постановления.

Проект планировки территории представляет из себя документацию застроенной или предполагаемой к застройке территории. В нём отражаются границы уже существующих объектов.

Напомним, от застройки высотками в микрорайоне рядом с Тверицами отказались окончательно.