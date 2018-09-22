Полицейские вычислили вора, но тот уже успел продать украденное

Сотрудники ярославской школы-интерната, которая находится в Заволжском районе, обратились с заявлением в полицию. Они рассказали, что у них из рабочего помещения украли видеокамеру. Ущерб оценили более чем в 21 тысячу рублей.



Наши сотрудники установили подозреваемого в преступлении ранее судимого 19-летнего парня, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Он признался, что пока никого не было, он залез через окно в кабинет, схватил камеру и сбежал. Позже он её продал, а деньги потратил на личные нужды.



В отношении молодого человека полицейские возбудили уголовное дело. Если его вина будет доказана, то ему грозит реальный срок.



Также в полиции рассказали, что в Ярославской области регулярно людей обманывают мошенники. На днях мы рассказывали, как себя от них обезопасить.

