Как провожают космонавтов

Ярославский летчик-космонавт полетит в космос в джерси ярославского «Локомотива»



В октябре лётчик-космонавт Алексей Овчинин отправится в открытый космос. С собой он прихватит джерси любимой хоккейной команды «Локомотив».



— Очень надеюсь, что наша команда покажет интересную игру. Мы будем болеть, и необходимо болеть, поддерживать нашу команду. И я очень уверен, что мы должны взять Кубок Гагарина, — рассказал Герой России Алексей Овчинин.



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Джерси с номером «120» космонавту Роскосмоса вручили на первом матче нового сезона «Локомотива». Алексей — 120-й космонавт Советского Союза и России, поэтому и номер джерси выпал ему неслучайно. И это не первая необычная вещь, которую космонавт берет с собой на свою космическую работу. Два года назад, улетая на орбиту, Алексей взял розовую плюшевую сову.



Алексей Овчинин пробудет на околоземной орбите до середины апреля 2019 года.



В космосе наш земляк уже давно. Обжился, как дома. И рассказал читателям 76.ru каково это — жить так долго в космосе.

