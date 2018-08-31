Сегодня на своей страничке в фейсбуке ярославец Ян Левин выложил интересный разговор — обсудил с 15-летним школьником вопросы образования. Публикуем его колонку.

Согласны ли с парнем?

Поговорил о сегодняшней школе со своим 15-летним родственником — он перешёл из восьмого класса в девятый. Учится в самой что ни на есть средней ярославской школе. Классический подросток — не отличник, не двоечник, так, несколько троек. Тезисы интервьюируемого в моей небольшой обработке.

— Люблю ли я школу? Смеёшься? Я её ненавижу! Почему? Так скукота сплошная, это напрасная трата времени.



— Мне только русский и математика нравятся. Особенно русский. Почему? Там учительница очень интересно рассказывает, сразу видно, ей и самой это нравится. Мне вот и всё равно вроде, а я сижу слушаю, потому что интересно говорит.



— Всем остальным учителям всё равно на всё. Дают на весь урок читать учебник, иногда что-то говорят, но это какая-то вялая муть.



— Вот есть у нас одна учительница, она мне не очень нравится. Как идёт урок: она раздаёт всем свои учебники, говорит: «Читаем параграф такой-то». Сама сидит в компьютере у себя весь урок. Что она там делает — нам не видно. В конце урока собирает учебники.



— Естественно, никто ничего не читает. Все сидят в телефонах и болтают. Когда становится слишком шумно, она психует, вскакивает и начинает кого-нибудь выводить. Мне постоянно говорит: «Встань! Ты болтал!». А я не болтал. Ну, иногда и болтаю, но не всегда. А она всё равно говорит: «Ты болтал, выйди из класса!». Я говорю: «Вы за компьютером сидели и не видели, кто болтал, а кто нет. Я вот не болтал, я же знаю, а вы не знаете. Почему именно я должен выйти?» Она говорит: «Мне всё равно, выйди из класса!». Приходится выходить.Ну и ладно.



— Старшие ученики не обижают младших. Когда старшеклассники курят за углом школы, все младшие могут без проблем идти мимо, никто им ничего не скажет. Я вообще не понимаю, откуда у тебя этот вопрос взялся, обижать младших сейчас любому западло, это никому не нужно.



— Больше всего у меня не сложилось с одной училкой. Она меня всё время выгоняет и делает замечания, не пойму за что. Ненавижу её уроки. Хуже, чем мне, только ещё одному мальчику. Она на него ещё во втором классе почему-то наорала, так он обиделся и пошёл к директору жаловаться. Директор потом с ней разбирался, не знаю, что они там нарешали. Так она потом на этого мальчика так обиделась, что много лет припоминала ему этот случай, всегда его спрашивала, заставляла что-то делать, выгоняла. Она, наверное, какая-то нездоровая была — у неё всё время болела голова. Иногда схватится за голову, выбежит с урока и сидит где-то минут двадцать. А может и не вернуться. Хорошо, уволилась недавно. Или её уволили — не знаю. Да и предмет её кончился — и слава богу.



— Вообще все учителя очень старенькие. Молодых нет. Самым молодым, их двое, наверное, лет под пятьдесят.



— Но вот училка химии, ей 65 вроде, она молодец, мы её уважаем. Почему? Не знаю, как объяснить. Она на нашей волне, понимает нас, на одном языке с нами разговаривает. Однажды два мальчика начали драться прямо на уроке, парту уронили. Она спокойно смотрела на это, а потом, когда всё стихло, спросила: «Ну что, всё? Парту поднимите». И продолжила урок. И к директору не пошла. За это её уважают. Почти все остальные побежали бы к директору стукачить, потому что больше ничего не могут.



— Вот учитель технологии очень спокойный. Ему на всё плевать. Что такое технология? А, труд по-вашему. Все галдят, он ничего не будет рассказывать или показывать. Всё стихает само собой — он начинает что-то делать. Хороший мужик, хоть и старенький уже.



— Делятся ли с мальчиками девчонки тем, что из еды сделали на технологии? Нет, они сами всё съедают. Наверное, оно и к лучшему — как-то напекли чего-то, сырников или оладьев что ли, наверное кто-то творог просроченный притащил из дома, сожрали, так все и траванулись. На следующий день из всего класса только две девочки и пришли.



— Куда я пойду после школы? Не знаю, мне всё равно.



— Любит ли хоть кто-то учиться у нас в классе? Нет, конечно, дураков нет. Школу ненавидят все — все понимают, что это просто напрасная трата времени, полная скука. Мы отбываем какой-то никому не нужный номер — причём это походу понимают и сами учителя. Хотя они старенькие, им в общем-то вообще на всё всё равно. Это никому не нужно, и это понимают сами учителя.